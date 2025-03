VPN aziendale: fino al 22% di sconto sui piani NordLayer

Per i titolari di un’attività che necessitano di una maggiore sicurezza informatica senza sacrificare le prestazioni la soluzione ideale è affidarsi ad un servizio VPN aziendale. Uno dei migliori fornitori VPN per le aziende è proprio NordLayer, che ha dalla sua un protocollo di nuova generazione e prezzi concorrenziali.

A proposito di prezzi, l’ultima promozione in corso consente di risparmiare fino al 22% sui piani VPN di NordLayer, con la possibilità tra le altre cose di richiedere il rimborso gratuito entro 14 giorni dalla data di acquisto. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordLayer.

L’offerta per la VPN aziendale di NordLayer

Uno dei principali punti di forza della VPN aziendale NordLayer è l’utilizzo di NordLynx, un protocollo di nuova generazione che da un lato assicura una sicurezza maggiore della connessione alla rete Internet, dall’altro un aumento della velocità. L’altra caratteristica chiave è la sua capacità di integrarsi alla perfezione con la suite di programmi impiegata da qualunque azienda (tra cui AWS, Azure, Google Workspace, Google Cloud, Okta, OneLogin, ecc.), elemento questo che la rende come la soluzione ideale tanto per le piccole e medie imprese quanto per quelle di maggiori dimensioni.

Un ulteriore punto di forza della VPN business realizzata dal team di Nord Security (lo stesso che è dietro alla creazione di Nord VPN), è la disponibilità dei suoi server in oltre 30 diverse nazioni in tutto il mondo. Grazie a questa presenza così estesa, l’infrastruttura di rete è ancora più sicura e veloce.

I piani annuali di NordLayer partono da 8 dollari al mese per utente, con sconti fino al 22%. La promozione è disponibile esclusivamente online su questa pagina del sito ufficiale e si estende a tutti i piani della VPN aziendale di Nord Security (Lite, Core e Premium).