L’aggiornamento di maggio 2025 ha generato notevoli disagi per i possessori di smartphone Google Pixel, con problemi di batteria e surriscaldamento che hanno scatenato lamentele diffuse. Gli utenti segnalano che i loro dispositivi si surriscaldano anche con un utilizzo moderato e che l’autonomia della batteria si riduce drasticamente, causando frustrazione e preoccupazione.

Le piattaforme di supporto ufficiali e i social media sono stati inondati di segnalazioni da parte degli utenti di Google Pixel. Discussioni particolarmente accese sono emerse su Reddit e sui forum di supporto di Google, dove centinaia di utenti hanno condiviso esperienze simili.

Quali smartphone Pixel hanno problemi

I problemi non sembrano limitati a un modello specifico e dal Pixel 6 ai nuovi Pixel 9 e 9 Pro, nessun dispositivo è esente:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9a

Pixel 9 Pro Fold

Il possibile ruolo di Instagram

Un aspetto interessante è l’accusa rivolta a Instagram, che secondo alcuni utenti consuma risorse in modo anomalo dopo l’aggiornamento. Sebbene alcuni abbiano riscontrato miglioramenti disinstallando l’app, il problema persiste anche per chi non utilizza il social network, suggerendo che la causa principale risieda nel sistema operativo.

Questa problematica sembra confermare che il surriscaldamento e i problemi batteria siano legati al firmware rilasciato con l’aggiornamento di maggio 2025. L’impatto trasversale su diversi modelli di Pixel indica che il problema è sistemico e non dovuto a fattori esterni.

Attese per l’aggiornamento di giugno

La comunità di utenti Pixel attende con ansia l’aggiornamento di giugno 2025, sperando che possa risolvere i problemi di batteria e surriscaldamento e ripristinare le normali prestazioni dei dispositivi. Nel frattempo, la frustrazione degli utenti cresce, evidenziando l’importanza di un supporto tecnico rapido ed efficace da parte di Google.

In attesa di un intervento ufficiale da parte di Google, alcuni utenti hanno trovato una soluzione temporanea: cancellare i dati dell’app Android System Intelligence. Tuttavia, questa soluzione non risolve definitivamente il problema. Inoltre, il rollback alla versione precedente non è possibile a causa dell’introduzione di un nuovo bootloader con l’aggiornamento, che impedisce il downgrade.