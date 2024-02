Amazon deve volere davvero bene ai suoi utenti. Oppure vuole aiutarli a scegliere il regalo di San Valentino dell’ultimo secondo (che per ovvi motivi verrà consegnato dopo il 14 febbraio). Che sia per questi o altri motivi non fa alcuna differenza, perché qui l’unica cosa che importa è che i dispositivi più amati e popolari dell’azienda di Seattle sono finalmente tornati in offerta.

Il Fire TV Stick 4K di ultima generazione costa solo 39,99€ (anziché 69,99€), mentre il prezzo di Echo Pop crolla a 29,99€ (da 54,99€). E che dire di Echo Show 5 di 3ª generazione, ora a soli 69,99€, spedizione compresa.

Meglio però non perdere altro tempo, perché gli articoli potrebbero tornare a prezzo pieno nel giro di poche ore.

Amazon celebra l’amore scontando tutti i suoi prodotti: l’elenco completo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.