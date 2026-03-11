Produttori di smartphone annunciano aumento dei prezzi per i modelli sul mercato

Il mercato degli smartphone sta attraversando una fase di forte turbolenza, innescata da una crisi profonda della memoria e da una pressione crescente sui margini di guadagno.

Dal 16 marzo 2026, il settore cinese ha subito una svolta significativa: due giganti come Oppo e OnePlus hanno annunciato in contemporanea un aumento prezzi su numerosi modelli già in commercio. La motivazione principale? L’impennata dei costi delle componenti, con particolare riferimento a RAM e storage, che ha costretto i produttori a rivedere le strategie di listino e a prendere decisioni che potrebbero influenzare il panorama globale.

La comunicazione di Oppo non lascia spazio a dubbi: l’aumento dei prezzi coinvolgerà principalmente la A-series e la K-series, due linee di dispositivi molto popolari tra gli utenti attenti al rapporto qualità-prezzo. Al contrario, le gamme di fascia alta come Find, Reno e i tablet Oppo Pad rimarranno per ora escluse dai rincari, probabilmente per mantenere una percezione di valore stabile su prodotti premium.

OnePlus, invece, adotta una strategia più prudente e non entra nel dettaglio dei modelli interessati: l’annuncio di futuri aumenti è stato generico, alimentando incertezza tra i consumatori e lasciando spazio a ipotesi e preoccupazioni, soprattutto tra chi sta valutando un acquisto imminente.

Crisi della memoria: cause e conseguenze

Alla base di questa ondata di aumento prezzi c’è una situazione industriale particolarmente complessa.

Il mercato globale della memoria sta vivendo una fase di carenza senza precedenti, con un’esplosione dei prezzi all’ingrosso dei chip che i produttori non riescono più ad assorbire autonomamente. La conseguenza più immediata si riflette sui dispositivi di fascia economica, tradizionalmente caratterizzati da margini ridotti e da una forte sensibilità alle oscillazioni dei costi. Il risultato è quasi inevitabile: il rincaro viene trasferito direttamente sui consumatori finali, che si trovano a dover fronteggiare listini sempre più elevati per modelli che, fino a pochi mesi fa, rappresentavano la scelta più accessibile.

Le ripercussioni di questa crisi si stanno già facendo sentire a livello globale. Gli analisti stimano una contrazione del mercato smartphone vicina al 13% nell’arco dell’anno, un dato che riflette la crescente difficoltà dei consumatori ad accedere a dispositivi nuovi a prezzi contenuti. Anche Samsung, leader mondiale, non è rimasta indifferente: ha già ritoccato i listini dei Galaxy S26 e S26 Plus, mentre si moltiplicano le indiscrezioni su possibili aumenti anche per i modelli Galaxy A37 e A57. In questo scenario, la tensione sui prezzi sembra destinata a perdurare, con effetti a catena su volumi di vendita e strategie commerciali.

Consigli per chi deve acquistare: strategie e tempistiche

Il messaggio che arriva al consumatore è duplice e inequivocabile. Da un lato, chi necessita di un upgrade nel segmento economico rischia di imbattersi in prezzi sensibilmente più alti nei prossimi mesi. Dall’altro, i brand potrebbero sfruttare l’occasione per proporre configurazioni con memoria superiore, giustificando così i nuovi listini e spingendo verso modelli più costosi In questa situazione, anticipare l’acquisto o approfittare di eventuali promozioni nei negozi locali può rivelarsi una scelta vantaggiosa per evitare i rincari ormai alle porte.

Sebbene gli annunci ufficiali riguardino per ora il solo mercato cinese, il settore sa bene che le dinamiche di prezzo non conoscono barriere geografiche. Europa e Stati Uniti potrebbero presto essere coinvolti da questa ondata di aumento dei prezzi, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali. I principali produttori stanno valutando strategie differenziate per ogni mercato, nel tentativo di evitare sovrapposizioni e mantenere una certa competitività nei rispettivi portafogli prodotti.