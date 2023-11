PROMO Cyber Week di Hostinger: fino all'85% di sconto su hosting e website builder

Hostinger rappresenta un’opportunità senza precedenti per coloro che desiderano ospitare il proprio sito Web presso uno dei migliori fornitori del settore.

Con uno sconto esclusivo fino al 85%, Hostinger offre servizi di alta qualità a una tariffa incredibilmente conveniente. Fondata nel 2004, Hostinger è il partner ideale per chiunque cerchi un’esperienza di hosting senza soluzione di continuità.

Che tu stia lanciando un sito web personale, gestendo un’impresa o approfondendo l’e-commerce, Hostinger ha la soluzione perfetta per te.

Hostinger: ecco perché è il migliore servizio

La chiave per scegliere un provider di hosting è la facilità d’uso e Hostinger offre un pannello di controllo semplice e intuitivo che semplifica la gestione del sito web.

Inoltre, offre il supporto di un team di esperti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assisterti in qualsiasi situazione.

Quando si tratta di prestazioni del sito Web, Hostinger si assicura di fornire ai propri utenti un servizio veloce e affidabile.

Ciò è reso possibile dall’uso di un robusto backend che utilizza la memorizzazione nella cache LiteSpeed ​​e tecniche di ottimizzazione avanzate.

In questo modo, i visitatori del tuo sito web potranno godere di un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni impreviste.

Attualmente Hostinger consente l’accesso al piano Premium per soli 1,99 euro al mese, con tre mesi gratuiti. Questo pacchetto è ideale per siti Web professionali che richiedono un’infrastruttura solida e prestazioni di alto livello.

Inoltre, riceverai un certificato SSL e un nome di dominio gratuiti, nonché larghezza di banda e database illimitati, gestione DNS e protezione Cloudflare.

Per le piccole e medie imprese Hostinger propone anche un pacchetto Business a soli 3,49 euro al mese, che comprende tre mesi gratuiti.

Sia le aziende che gli e-commerce possono beneficiare del pacchetto Cloud Startup di Hostinger, attualmente disponibile ad un prezzo scontato di 9,99 euro al mese.

Inoltre, i clienti possono usufruire di tre mesi aggiuntivi di servizio senza alcun costo aggiuntivo. Va notato che questa offerta non durerà per sempre, quindi abbonati subito per sfruttare le inimitabili capacità prestazionali e la convenienza di Hostinger per il tuo sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.