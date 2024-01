PROMO EBAY: Honor 90 Lite a soli 193 euro!

Stai cercando un telefono che costituisca un buon compromesso tra caratteristiche e prezzo? Sei tra quelli che non hanno intenzione di spendere uno stipendio per il nuovo smartphone del marchio più blasonato? Allora abbiamo quello che fa per te! Sei fortunato perché oggi su eBay trovi lo smartphone Honor 90 Lite ad un prezzo super basso!

Lo paghi solamente 193 euro.

Honor 90 Lite: con la tripla fotocamera scatterai foto e farai video da fare invidia

Lo smartphone firmato Honor può archiviare in locale 57.808 immagini, 22.322 brani o 892 video HD. Questo è dotato anche della tecnologia Honor RAM Turbo che amplia la RAM di 8 GB con ulteriori 5 GB, consentendo un’esecuzione più rapida delle app.

Non solo, è dotato di una fotocamera principale da 100 MP con apertura f/1.9, che consente agli utenti di catturare anche i più piccoli dettagli in qualsiasi scena complicata, con o senza zoom. La fotocamera anteriore da 16 MP garantisce selfie accattivanti con colori definiti ed esaltati. E ancora, presenta una batteria da 4.500 mAh di dimensioni ultra-grandi che fornisce fino a 15 ore di streaming musicale, 14,4 ore di riproduzione video e 16 ore di navigazione di social media per un intrattenimento infinito.

Il display FullView da 6,7 pollici e la cornice ultrasottile da 1,1 mm garantiscono un’esperienza visiva immersiva sia per lavoro che per piacere. Il display con certificazione Low Blue Light di TÜV Rheinland aiuta a promuovere un sonno più salutare e ad alleviare l’affaticamento degli occhi.

Infine grazie al recente MagicOS 7.1 basato su Android 13 e dotato di tutte le app Google e di Play Store, fornisce un’esperienza di vita intelligente. Con uno spessore di soli 7,48 millimetri e un peso di solo 179 grammi risulta essere un dispositivo super compatto che entra facilmente ovunque, in tasca o in borsa, ma soprattutto che si adatta comodamente alla tua mano.

Acquistalo ora su eBay a soli 193 euro.

