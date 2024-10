iPhone 16 Pro non va: attesi aggiornamenti per risolvere questi problemi

A quanto pare, sebbene le vendite siano davvero alte, ci sarebbero alcuni problemi per gli utenti che hanno acquistato i top dio gamma del nuovo corso di Apple. Stando a quanto riportato infatti in molti che hanno comprato i nuovi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max si lamentano di improvvisi blocchi dei loro dispositivi, soprattutto durante l’utilizzo dell’app della fotocamera. Questo però è solo una delle problematiche registrate nell’ultimo periodo in quanto sono diversi i reclami che sono pervenuti alla società di Cupertino. Secondo quanto riportato non tutto sarebbe andato a buon fine, neanche con il nuovo update di due settimane fa che avrebbe dovuto risolvere il problema o meglio, i problemi.

iPhone 16 Pro e Pro Max sono pieni di problemi, gli utenti non sono contenti

Altri reclami sono stati postati dagli utenti sui forum e anche su Reddit in merito a problemi di surriscaldamento o per la batteria che non sarebbe all’altezza delle performance sperate. Non sono inoltre pochi i casi in cui le persone si sono arrabbiate a causa di improvvisi riavvii che a quanto pare non sono stati risolti con il rilascio di iOS 18.0.1 lo scorso 3 ottobre. Questo nuovo aggiornamento avrebbe dovuto eliminare alcuni bug, ma non è stato così.

Un utente ha chiaramente scritto che l’app fotocamera del suo iPhone 16 Pro si blocca “di tanto in tanto” quando viene aperta tramite l’app Foto o mediante altre app che si integrano con la fotocamera. Altri utenti riferiscono invece di improvvisi ed insensati riavvii in automatico ogni uno o due giorni che gli farebbero perdere i progressi fatti magari nel gioco, nella modifica di una foto o durante una conversazione.

Si spera che Apple trovi un po’ di tempo tra il rilascio di iOS 18.1 durante questo mese e di iOS 18.2 entro il mese di dicembre così da riuscire a trovare una soluzione a questi problemi.