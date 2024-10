A distanza di poche settimane dal rilascio di iOS 18, Apple ha reso disponibile al download su tutti i dispositivi supportati un aggiornamento minore. La versione 18.0.1 del sistema operativo di iPhone risolve noti bug migliorando così le performance ma, cosa più importante, porta con sé anche due importanti fix di sicurezza: il primo riguarda il microfono (solo iPhone 16), il secondo la nuova app di sistema Password.

iOS 18.0.1 e iPadOS 18.0.1 sono più importanti del previsto, ecco perché

È la stessa azienda a confermare che iOS 18.0.1 (che pesa pochi MB) corregge un bug riguardante i messaggi vocali tramite l’app Messaggi. In pratica, l’app registrava “alcuni secondi di audio” prima che l’indicatore arancione del microfono fosse attivo nella Dynamic Island e nel Centro di Controllo. Questa anomalia, precisa Apple, è stata registrata unicamente sugli smartphone della gamma iPhone 16.

Il secondo fix riguarda invece la nuova app Password. Questa, come lascia intuire il nome, è una sorta di archivio di tutte le password che l’utente ha deciso di salvare associandole al proprio account. Ebbene, con iOS 18 la funzionalità VoiceOver potrebbe leggere ad alta voce proprio le password, mettendo quindi potenzialmente in pericolo i dati sensibili degli utenti. iOS 18.0.1 risolve questa che, per ovvi motivi, è un’anomalia.

In distribuzione c’è anche iPadOS 18.0.1, che introduce – tra le altre cose – il fix dell’app Password appena descritto. E possono finalmente “festeggiare” anche coloro che sono in possesso di un iPad Pro M4, dal momento che Apple si è vista costretta a ritirare iPadOS 18 per il suo tablet di ultima generazione dopo seri problemi segnalati dagli utenti.

Gli ultimi major update per iPhone e iPad non sono rivoluzionario ma introducono nuove possibilità di personalizzazione della Home e del Centro di Controllo, così come la nuova app Password e inedite funzionalità in applicazioni come Note e Calcolatrice. Qui tutti i dettagli e l’elenco dei dispositivi compatibili.