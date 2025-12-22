Promo Feste Aruba: Sconto 60% su TUTTI i servizi (Domini e Hosting)

Aruba, l’istituzione del web in Italia, offre uno sconto del 60% su tutti i suoi servizi per le feste. Ti basterà infatti usare il codice FESTE25 sul servizio che hai scelto, che si tratti di un dominio, di un hosting o di altro ancora, per avere subito il 60% di sconto. Una splendida occasione per farti un regalo di Natale in chiave tech.

Lo sconto è, come detto, applicabile su tutte le soluzioni di Aruba. Ad esempio, il dominio con email scende da 16,49 € a soli 6,60 € + IVA per il primo anno, così come l’Hosting Easy Linux che potrai avere da 59,99 € a 24,00 € + IVA o l’Hosting per WordPress che scende fino a 20 euro + IVA.

Non mancano i prodotti più avanzati come l’Hosting Gestito Smart per WordPress, che da 79,00 € scende a 31,60 € + IVA o la linea SuperSite, pensata per creare siti senza competenze tecniche, con versione Easy che parte da 21,60 € + IVA, mentre la Professional scende a 43,60 € + IVA.

Spazio agli e-commerce basati su WooCommerce, con Hosting Gestito dedicato che è in calo da 249,00 € a 99,60 € + IVA e infine ai servizi di archiviazione cloud Aruba Drive, con i piani Easy, Advanced e Professional che partono rispettivamente da 18,00 €, 36,00 € e 114,00 € + IVA, tutti con il 60% di sconto. Insomma, non ti rimane che scegliere.