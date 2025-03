Proteggi i tuoi dati per sempre: scopri i piani a vita di Internxt

La sicurezza online è indispensabile, soprattutto se è all’altezza delle minacce cui è esposta costantemente la nostra privacy. A questo scopo risulta molto interessante la nuova offerta di InternXT per i suoi piani a vita grazie ai quali dimenticarsi degli abbonamenti mensili o annuali e avere una sicurezza eccellente per sempre. Scopri tutti i piani a vita in promozione con sconti del 70%.

Una suite completa per l’archiviazione sicura di tutti i propri file

I piani a vita di InternXT rappresentano un investimento intelligente per assicurare a tutti i propri file la migliore sicurezza possibile. Con un solo acquisto, infatti, si accede a tutto l’ecosistema di strumenti e funzionalità InternXT. Oltre a poter contare su tanto spazio di archiviazione (1 TB, 3 TB o 5 TB) si ottiene una crittografia post-quantistica, l’antivirus, la condivisione dei file tramite password e l’autenticazione a due fattori. Un insieme di soluzioni che portano la sicurezza ai massimi livelli. Ogni piano include anche la VPN per navigare in anonimato senza rinunciare alla velocità.

Ora InternXT ha arricchito i suoi piani Premium (da 3 TB) e Definitivo (da 5 TB) con diverse funzionalità aggiuntive: Meet per videochiamate private e Mail per comunicazioni crittografate.

Molto interessante anche la funzionalità Send dei piani InternXT che permette di condividere file di grandi dimensioni con crittografia end-to-end, garantendo che solo il destinatario designato possa accedervi, con opzioni per l’autodistruzione dei file dopo la visualizzazione.

Approfitta ora dell’offerta per avere tutto lo spazio di archiviazione in cloud di cui hai bisogno con uno sconto straordinario del 70% e accedere alle migliori funzionalità di sicurezza per la protezione di tutti i tuoi file.

L’offerta di InternXT è estremamente vantaggiosa anche per prevenire l’inflazione dei costi dei servizi digitali. Attivando ora un piano a vita si ha l’opportunità di liberarsi dall’onere dei pagamenti ricorrenti, garantendosi allo stesso tempo l’accesso a tecnologie che si evolvono costantemente per contrastare in maniera efficace le nuove minacce.