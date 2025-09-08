Proteggi i tuoi file online con Total Drive, il cloud di TotalAV scontato di 80€

Proteggi i tuoi dati con Total Drive, il cloud di TotalAV. Backup automatico, sincronizzazione e condivisione sicura su tutti i dispositivi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 8 set 2025
Immagina di non doverti più preoccupare di perdere foto, documenti o progetti importanti. Con Total Drive, il cloud firmato TotalAV, hai sempre a disposizione uno spazio sicuro e intelligente dove archiviare, sincronizzare e condividere i tuoi file con la massima facilità.

E oggi puoi attivarlo approfittando di un’offerta esclusiva: 80€ di sconto immediato per proteggere i tuoi ricordi digitali e accedervi ovunque, in qualsiasi momento.

Condivisione sicura e controllo totale

Il servizio offre una soluzione robusta per archiviare e proteggere i tuoi file, con strumenti avanzati per assicurare la preservazione di ricordi e documenti sensibili.

Una volta attivato Total Drive, i tuoi file saranno sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi: dal PC al portatile, dallo smartphone al tablet. In ogni momento avrai accesso alla versione più aggiornata dei tuoi contenuti. Total Drive semplifica la condivisione dei tuoi contenuti: puoi condividere singoli file o cartelle intere in modo sicuro e, quando vuoi, revocare l’accesso con un click, garantendo così sempre il controllo sui tuoi documenti. Anche senza attivare un abbonamento, Total Drive offre 2 GB di spazio gratuito per esplorare il servizio, testarne le funzionalità e valutarle senza impegno. Definito un vero e proprio “hard disk cloud sicuro”, Total Drive non solo protegge i tuoi dati, ma assicura anche che siano accessibili ovunque e in ogni momento, grazie a un’infrastruttura affidabile e sempre attiva. Per infondere fiducia negli utenti, Total Drive offre una politica di rimborso trasparente:

  • 30 giorni di tempo per richiedere un rimborso se hai attivato o rinnovato un abbonamento annuale o biennale;

  • 14 giorni per piani trimestrali o mensili.
    Il rimborso viene emesso solo su richiesta e richiede la cessazione dell’abbonamento: disattivare il rinnovo automatico non è sufficiente per ottenere un rimborso

Inoltre, il servizio garantisce assistenza clienti 24/7, via telefono ed email, per risolvere qualsiasi necessità o dubbio in tempo reale.

Scopri il cloud di TotalAV
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

