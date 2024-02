Proteggi il tuo lavoro online con NordVPN a soli 3,99€ al mese

Il lavoro da casa online è una delle eredità lasciate dall’ultima pandemia. Oggi milioni di persone lavorano con il proprio computer all’interno dell’abitazione in cui vivono, sottovalutando i rischi legati alla connessione Internet e, più in generale, alla sicurezza online.

Pericoli reali, che esistono, dai quali bisognerebbe proteggersi quanto prima. In che modo? Con un servizio come la VPN, che consente di navigare in anonimato e non essere tracciati. In questo campo, il punto di riferimento in Italia è NordVPN, grazie alle sue funzionalità esclusive come Threat Protection e Meshnet: approfittando dell’ultima offerta, è possibile attivare il piano di due anni a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 63% e 3 mesi aggiuntivi gratis.

I vantaggi di una VPN per il lavoro online

Come accennato qui sopra, la navigazione in completo anonimato è il vantaggio numero uno che un servizio VPN ha da offrire a chi lavora da remoto. Esistono però servizi, come è il caso di NordVPN, in grado di proporre funzionalità avanzate che portano il livello di sicurezza ancora più in alto.

Prima di tutto la funzione proprietaria Threat Protection. Si tratta di una tecnologia che va a bloccare pubblicità invasive, tracker web, malware e le altre minacce presenti in rete, assicurando una connessione Internet priva di rischi.

La seconda funzionalità esclusiva è Meshnet, uno strumento avanzato che va a costituire una rete cifrata privata per il lavoro da remoto e la condivisione dei file tra colleghi in tutta sicurezza.

In queste ore i piani di 2 anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi di servizi in regalo.

