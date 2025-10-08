Proteggi la tua privacy con ExpressVPN, in sconto del 68%

ExpressVPN si conferma la scelta giusta per chi sta cercando una VPN illimitata, in grado di garantire la massima privacy online senza rinunciare alle prestazioni.

A maggior ragione in questo momento, visto che è possibile attivare il piano biennale a 4,49$ al mese grazie allo sconto del 68%, con 4 mesi gratis extra aggiuntivi. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche che rendono unica ExpressVPN.

Tutti i vantaggi di ExpressVPN

In primo luogo, offre una crittografia militare con standard AES 256-bit di livello militare: ciò rende sicuro l’accesso a Internet anche quando ci si collega a reti non sicure, come quelle dei WiFi pubblici.

Lato prestazioni, ExpressVPN si appoggia ad un protocollo proprietario, chiamato Lightway: la tua connessione sarà sicura e veloce, anche durante lo streaming e nelle sessioni di gaming. Inoltre, grazie al network di server con migliaia di unità ubicate in oltre 90 Paesi, è possibile aggirare i blocchi geografici e le censure online.

In sintesi, con ExpressVPN dall’Italia puoi collegarti a siti e piattaforme straniere cambiando semplicemente IP (cosa che accade quando ti connetti utilizzando uno dei server). Viceversa, quando sei all’estero e vuoi usufruire del web e servizi italiani, puoi farlo senza problemi.

La promo non durerà in eterno: vai sul sito di ExpressVPN e inizia a risparmiare ora. Tra l’altro, cosa non di poco conto, potrai estendere l’utilizzo del servizio fino a 10 dispositivi, anche simultaneamente.