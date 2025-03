Proteggiti dalle violazioni dei dati con Internxt: puoi averlo in sconto dell'80%

In un’epoca in cui le violazioni dei dati e gli attacchi informatici sono sempre più frequenti, mantenere al sicuro i propri file è una priorità assoluta. Internxt offre una soluzione completa per la protezione dei dati digitali, garantendo che i tuoi file rimangano al sicuro anche in caso di furto del dispositivo o di hackeraggio.

E ora, grazie all’offerta dell’80% di sconto su tutti i suoi piani, puoi usufruire di una sicurezza avanzata a un prezzo davvero competitivo.

Tutti i vantaggi di Internxt

Internxt utilizza un sistema di crittografia a conoscenza zero, il che significa che nessuno, nemmeno il servizio stesso, può accedere ai tuoi file senza il tuo permesso. I dati vengono crittografati direttamente sul tuo dispositivo prima di essere caricati sul cloud, e solo tu possiedi la chiave di decrittazione. Inoltre, grazie alla crittografia post-quantistica, Internxt è già pronto a resistere anche alle minacce dei futuri computer quantistici. Ciò offre un livello di protezione che va oltre gli standard attuali.

I piani di Internxt offrono fino a 5TB di archiviazione sicura, insieme a una serie di funzionalità avanzate. Tra queste, una VPN ultraveloce e illimitata, un antivirus integrato e la possibilità di eseguire il backup automatico dei file. Anche la condivisione dei file è progettata per la massima sicurezza, con la protezione tramite password che impedisce accessi non autorizzati.

Internxt è conforme al GDPR, garantendo la protezione dei tuoi dati personali in linea con le normative europee sulla privacy. L’accesso ai file è ulteriormente protetto dall’autenticazione a due fattori (2FA) e supporta strumenti avanzati come CLI, WebDav e Rclone. Questi ultimi sono ideali per gli utenti più esperti che desiderano integrare Internxt nei loro flussi di lavoro.

La piattaforma è progettata per essere semplice da usare, con un’interfaccia intuitiva che ti permette di caricare, sincronizzare e accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo. Anche se il tuo computer o smartphone venisse perso o rubato, i tuoi dati rimarrebbero al sicuro nel cloud, pronti per essere recuperati senza rischi.

Non aspettare che sia troppo tardi per proteggere i tuoi file digitali. Approfitta subito dell’80% di sconto sui piani di Internxt e scopri come una soluzione di sicurezza all’avanguardia possa offrirti la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono sempre protetti. Visita il sito ufficiale di Internxt e scegli il piano più adatto alle tue esigenze per iniziare a proteggere oggi stesso la tua vita digitale.