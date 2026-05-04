Protezione credenziali azienda: 40% di sconto sul piano Business di NordPass

I titolari di un’azienda o un’attività online che desiderano aumentare il livello di protezione delle credenziali dei propri dipendenti dovrebbero rivolgersi a un password manager di qualità e affidabile. Tra le migliori soluzioni figura NordPass, il servizio progettato dagli stessi creatori di NordVPN, punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale.

Al momento il piano NordPass Business è in offerta a 3,59 euro al mese per utente, grazie al 40% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Il piano in questione include la generazione di password sicure, la loro condivisione, l’accesso offline alle credenziali ovunque ci si trovi, il monitoraggio delle attività degli utenti, la protezione MFA e l’accesso SSO tramite Google Workspace. A tutto questo poi si aggiungono il monitoraggio della sicurezza delle password e delle violazioni dei dati, più l’integrazione di conformità con Vanta.

Volendo, è anche possibile iniziare una prova gratuita senza carta di credito tramite la pagina dedicata all’offerta. Al termine del periodo di prova si è liberi di scegliere se proseguire con la sottoscrizione del piano oppure non rinnovare senza costi aggiuntivi da sostenere.

Tra i principali punti di forza di NordPass di annoverano la possibilità di scegliere tra data center globali dove conservare le proprie credenziali più sensibili (data center negli USA o data center nei Paesi dell’Unione europea), la ricezione di avvisi in tempo reale in caso di compromissione delle password, più la condivisione sicura dei dati riservati all’interno dello stesso team di lavoro.

A proposito di sicurezza, NordPass utilizza la crittografia di livello avanzato XChaCha20, all’interno di un’architettura a conoscenza zero. In concreto, ciò significa che l’accesso ai dati sensibili presenti all’interno di ciascun vault è consentito unicamente agli utenti autorizzati, di conseguenza nessun dipendente che lavora in NordPass può avere accesso alle informazioni degli utenti, siano esse password o credenziali bancarie.