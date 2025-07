Proton Lumo: l’assistente AI europeo che mette la privacy al primo posto

L’intelligenza artificiale è destinata a permeare ogni aspetto della nostra vita: dalla gestione della posta elettronica alla ricerca scientifica, dalla diagnostica medica all’automazione aziendale. Tuttavia, nella sua corsa all’adozione di massa, l’AI rischia di replicare — e amplificare — i modelli di capitalismo della sorveglianza già consolidati: tracciamento invasivo, pubblicità mirata, profilazione estensiva.

Lumo: un’alternativa etica, sicura ed europea

Proton è un’azienda tecnologica europea specializzata in servizi digitali focalizzati sulla privacy e la sicurezza. Fondata da ricercatori del CERN di Ginevra, è conosciuta per prodotti come Proton Mail (email cifrata), Proton Drive (cloud storage sicuro), Proton VPN e Proton Pass (gestore di password) che già servono oltre 100 milioni di utenti. Tutti i suoi servizi utilizzano crittografia end-to-end, sono open source e non raccolgono né vendono dati.

Nella presentazione di Proton Lumo, si spiega che molti fornitori di servizi AI sono spesso situati al di fuori dei confini dell’Unione Europea e sono soggetti a normative che non garantiscono adeguate tutele per gli utenti europei. La conseguenza è che, pur beneficiando delle funzionalità dell’AI, decine di milioni di persone espongono inconsapevolmente informazioni personali a sistemi che potrebbero abusarne.

Lumo è un assistente AI che nasce da una visione radicalmente diversa: restituire all’utente il pieno controllo dei propri dati, grazie a un’infrastruttura progettata con criteri rigorosi di sicurezza, trasparenza e indipendenza. Provate ad avviare subito una chat con Lumo.

Le caratteristiche dell’assistente AI Lumo

Nessun log lato server: tutte le conversazioni con Lumo sono effimere, salvo esplicita volontà dell’utente. E anche in quel caso, sono salvate in forma cifrata solo sul dispositivo dell’utente.

lato server: tutte le conversazioni con Lumo sono effimere, salvo esplicita volontà dell’utente. E anche in quel caso, sono salvate in forma cifrata solo sul dispositivo dell’utente. Crittografia zero-access : le chat sono cifrate con lo stesso sistema robusto, open source, che Proton ha perfezionato nei suoi servizi di posta e cloud storage.

: le chat sono cifrate con lo stesso sistema robusto, open source, che Proton ha perfezionato nei suoi servizi di posta e cloud storage. Assenza totale di data sharing : i dati non vengono né venduti né condivisi con terze parti o autorità esterne, grazie anche alla sede legale europea che offre maggiori garanzie rispetto alla legislazione statunitense.

: i dati non vengono né venduti né condivisi con terze parti o autorità esterne, grazie anche alla sede legale europea che offre maggiori garanzie rispetto alla legislazione statunitense. Dati non usati per addestrare modelli AI : ciò che gli utenti condividono con Lumo non alimenta il modello sottostante. Questo approccio evita che informazioni personali possano emergere in conversazioni future con altri utenti, un rischio reale nei sistemi AI di tipo tradizionale.

: ciò che gli utenti condividono con Lumo non alimenta il modello sottostante. Questo approccio evita che informazioni personali possano emergere in conversazioni future con altri utenti, un rischio reale nei sistemi AI di tipo tradizionale. Open source e sviluppato in Europa: Lumo è costruito su modelli linguistici open source ed eseguito nei datacenter europei di Proton. Nessun coinvolgimento di OpenAI o aziende cinesi: la trasparenza è reale, non di facciata. Si fa presente da Proton.

Funzionalità avanzate con controllo totale

Lumo è già oggi un versatile assistente AI potente e ricco di funzionalità pensate per l’uso quotidiano, sia personale che professionale:

Modalità Fantasma : per conversazioni che scompaiono alla chiusura della finestra, senza lasciare traccia.

: per conversazioni che scompaiono alla chiusura della finestra, senza lasciare traccia. Ricerca Web contestuale : su richiesta dell’utente, Lumo può accedere al Web per integrare le risposte con informazioni aggiornate.

: su richiesta dell’utente, Lumo può accedere al Web per integrare le risposte con informazioni aggiornate. Analisi di documenti caricati : l’utente può caricare file (es. PDF, DOCX) da analizzare, con la certezza che nessun dato venga salvato.

: l’utente può caricare file (es. PDF, DOCX) da analizzare, con la certezza che nessun dato venga salvato. Integrazione con Proton Drive: per aggiungere file cifrati alle conversazioni, senza uscire dall’ambiente sicuro.

Tutte queste funzioni sono disponibili gratuitamente e senza obbligo di registrazione. Chi possiede un account Proton può beneficiare della sincronizzazione crittografata delle chat sui propri dispositivi. Per un utilizzo più intensivo e funzionalità premium, è disponibile il piano Lumo Plus.

Un pilastro per la sovranità tecnologica europea

Come accennato in precedenza, Lumo rappresenta anche la prima pietra di un’ambiziosa strategia chiamata EuroStack: un’infrastruttura tecnologica sovrana, etica e indipendente per l’Europa. In risposta ad alcune proposte legislative svizzere che potrebbero aprire la porta alla sorveglianza di massa (sì, anche nel Paese elvetico fino ad oggi riconosciuto come uno dei più rispettosi della privacy e dei diritti fondamentali), Proton ha annunciato lo spostamento della maggior parte dei propri server fisici all’interno dell’Unione Europea, con un investimento iniziale di oltre 100 milioni di euro.

Questa transizione non significa l’abbandono della Svizzera, ma il rafforzamento dell’impegno europeo per una tecnologia libera da pressioni governative o logiche commerciali predatorie. Lumo è il primo prodotto nato con questa visione: sarà seguito da altre iniziative in grado di garantire un futuro digitale più equo e rispettoso della dignità degli utenti.

Lumo è già disponibile su Web, oltre che come app per Android e iOS, senza alcun obbligo di registrare un account.

In conclusione, Lumo sottolinea quanto la questione di fondo non sia solo di caratteristiche e funzionalità quanto, piuttosto, di visione del mondo: la tecnologia deve emancipare, non sorvegliare.