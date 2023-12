Proton Mail: arriva l'app per PC e Mac con crittografia end-to-end

Proton chiude il 2023 con un’ottima notizia per tutti gli quegli utenti che, cercando il massimo della sicurezza anche nell’ambito della posta elettronica, utilizzano i suoi servizi. Da questo momento è disponibile l’app di Proton Mail e Calendar per PC e Mac, con pieno supporto della crittografia end-to-end e – con un aggiornamento futuro – la possibilità di accedere alle email anche in assenza di una connessione alla rete. Al momento la release è per i soli utenti con all’attivo un account Visionary (a pagamento).

«Molte persone utilizzano la posta elettronica sul desktop tramite un browser, ma le app desktop possono offrire vantaggi aggiuntivi, come un migliore supporto offline. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un’app desktop, cosa che nemmeno Gmail fornisce», ha spiegato Andy Yen, CEO di Proton.

Proton Mail: disponibile l’app per PC e Mac

L’app per desktop è attualmente in fase beta ma l’azienda svizzera assicura il pieno supporto della già citata crittografia end-to-end, proprio come per la versione browser.

Per quanto riguarda invece l’accesso offline alla posta elettronica, sarà “presto” disponibile. In realtà, come spiega la redazione di The Verge, è possibile farlo già da ora, ma con Proton Mail Bridge, che permette di configurare l’account per renderlo compatibile con altri clienti di posta elettronica come Outlook e Apple Mail.

In vista di futuri aggiornamenti, la società sviluppatrice invita gli utenti a inviare feedback. Attraverso la segnalazione di eventuali bug, sarà infatti possibile intervenire in modo mirato.

A proposito di update e di funzionalità confermate ma non ancora implementate, si parla – tra le varie – di modalità offline, dell’abilitazione di Easy Switch e dell’apertura dell’applicazione dai file in forma ICS.

Manca all’appello un client per Linux, tuttavia nell’annuncio è spiegato che è attualmente in fase di sviluppo e che sarà rilasciato nel corso del 2024, quando debutterà anche l’app finale (non più in beta, dunque) per PC Windows e Mac.