Proton sfida Microsoft e Google: arriva la suite Office cifrata che protegge davvero i tuoi dati

La competizione tra suite per l’ufficio tocca una nuova fase: la protezione dei dati non rappresenta più un semplice valore aggiunto ma un elemento sempre più essenziale. Proton, realtà svizzera nota per i suoi servizi cifrati end-to-end, introduce una piattaforma integrata che ambisce a sostituire strumenti diffusi come Microsoft 365 e Google Workspace, puntando su di un’architettura costruita attorno al concetto di riservatezza.

La mossa arriva dopo oltre un decennio di sviluppo, da parte di Proton, di soluzioni verticali: dalla posta elettronica cifrata fino allo storage cloud, passando per VPN e gestione delle credenziali. Il risultato è una suite completa che riflette una domanda crescente, soprattutto in ambito aziendale, per servizi che limitino l’esposizione dei dati a terze parti e a giurisdizioni extraeuropee.

Proton Workspace: integrazione e modello di offerta

La nuova piattaforma Proton Workspace riunisce in un unico abbonamento strumenti già disponibili separatamente: Proton Mail, calendario, archiviazione cloud, editor documenti e fogli di calcolo, videoconferenze, gestione password e VPN.

Il piano Standard include tutte le componenti principali, mentre la variante Premium aggiunge capacità di archiviazione superiore, criteri avanzati di conservazione delle email e limiti più elevati per le riunioni online.

Un elemento distintivo riguarda l’integrazione nativa tra i servizi: documenti e fogli di calcolo operano direttamente sullo storage cifrato, evitando passaggi intermedi. L’utente lavora su file ospitati in Proton Drive e anche il sistema di autenticazione si appoggia a Proton Pass, riducendo la dipendenza da soluzioni esterne.

Cifratura end-to-end e architettura tecnica

Il punto cardine dell’intera suite resta la cifratura lato client. Come ricordato in precedenza, Proton implementa la crittografia end-to-end su email, file e contenuti generati dagli utenti, utilizzando algoritmi consolidati come AES-256 per i dati e RSA o Curve25519 per lo scambio delle chiavi. Le operazioni crittografiche avvengono direttamente sul dispositivo dell’utente; i server memorizzano solo dati già cifrati.

La conseguenza diretta è che l’indicizzazione dei contenuti e la ricerca risultano più complesse: Proton ha progressivamente migliorato questi aspetti, introducendo sistemi di ricerca locale e sincronizzazione ottimizzata, ma restano limiti fisiologici rispetto alle piattaforme tradizionali che operano in chiaro sui server.

Collaborazione e alternative a Meet e Teams

Tra le novità più rilevanti compare Proton Meet, soluzione per videoconferenze progettata per competere con Google Meet e Microsoft Teams.

Il servizio integra cifratura dei flussi e gestione delle sessioni senza tracciamento. Le chiamate supportano un numero variabile di partecipanti a seconda del piano sottoscritto, con infrastruttura basata su WebRTC e relay server controllati direttamente da Proton.

L’assenza di profilazione e raccolta sistematica di dati distingue il servizio da molte alternative. Tuttavia, la maturità funzionale resta inferiore rispetto alle piattaforme consolidate: integrazioni con strumenti di terze parti e funzionalità avanzate di collaborazione in tempo reale risultano ancora in fase evolutiva.

Assistente AI e gestione dei dati

Nel piano Premium compare anche Lumo, assistente basato su intelligenza artificiale progettato per operare senza sfruttare i dati degli utenti ai fini di addestramento.

Proton dichiara esplicitamente che le informazioni generate e trattate non vengono utilizzate per migliorare modelli esterni, in contrasto con quanto avviene su molte piattaforme concorrenti.

Dal punto di vista tecnico, l’integrazione di funzionalità AI in un ambiente cifrato pone sfide significative: l’elaborazione richiede una decodifica temporanea lato client o l’impiego di modelli eseguiti localmente. Le prestazioni e la qualità delle risposte dipendono quindi anche dalle risorse del dispositivo utilizzato.

Giurisdizione svizzera e implicazioni normative

Un aspetto centrale riguarda la collocazione legale dei servizi. Proton opera sotto la legislazione svizzera, tradizionalmente più restrittiva in materia di accesso ai dati rispetto a normative statunitensi come il CLOUD Act. La gestione da parte della Proton Foundation, entità no-profit con sede in Svizzera, rafforza ulteriormente il posizionamento orientato alla tutela degli utenti.

Per le aziende europee, questo elemento assume un valore concreto: riduce i rischi legati al trasferimento transfrontaliero dei dati e facilita l’aderenza a regolamenti come il GDPR. Proton dichiara inoltre il possesso di certificazioni di conformità, anche se l’effettiva compatibilità dipende dall’uso specifico e dalla configurazione adottata dall’organizzazione.

La proposta di Proton si inserisce in un segmento in crescita, ma non privo di ostacoli. La migrazione da ambienti consolidati come Microsoft 365 richiede adattamenti: compatibilità con formati complessi, integrazione con software legacy e gestione delle identità rappresentano criticità frequenti. Anche le funzionalità collaborative in tempo reale, soprattutto su documenti articolati, non raggiungono ancora il livello di maturità delle piattaforme concorrenti.

L’evoluzione futura della suite integrata proposta da Proton dipenderà dalla capacità dell’azienda elvetica di migliorare prestazioni, interoperabilità e strumenti collaborativi senza compromettere il principio fondamentale su cui si basa l’intera piattaforma: la cifratura come impostazione predefinita.