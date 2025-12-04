Proton Sheets: il nuovo foglio di calcolo criptato per proteggere i dati aziendali

Proton, azienda nota per il suo impegno nella privacy digitale, amplia ulteriormente la sua suite di servizi con Proton Sheets, un foglio di calcolo criptato progettato come alternativa sicura a Microsoft Excel e Google Sheets che da oggi entra a far parte della suite Drive. La nuova applicazione si inserisce nell’offerta già consolidata di Proton, che include VPN, posta elettronica crittografata, cloud storage, password manager e strumenti di autenticazione, aggiungendo un tassello fondamentale per la gestione dei dati riservati in ambito professionale.

Perché nasce Proton Sheets

In molte aziende e settori industriali, i fogli di calcolo rimangono centrali e sono largamente utilizzati per gestire molteplici attività: pianificazione di budget, gestione di inventari, supervisione di team e organizzazione di informazioni proprietarie.

I vertici di Proton, tuttavia, puntano il dito contro gli strumenti per l’ufficio tradizionali che presenterebbero rischi concreti di esposizione dei dati, sia per finalità di analisi automatica da parte delle intelligenze artificiali, sia per possibili accessi da parte di personale non autorizzato.

Proton Sheets nasce quindi come risposta a questa criticità: uno strumento progettato per mettere la privacy al centro, garantendo crittografia end-to-end di default e la totale autonomia nell’accesso e nella condivisione dei dati.

Funzionalità principali di Proton Sheets

Pur garantendo la massima sicurezza, Proton Sheets non sacrifica la produttività. Le funzionalità principali includono:

Collaborazione in tempo reale : più utenti possono lavorare contemporaneamente sullo stesso foglio, visualizzando le modifiche in tempo reale senza compromettere la sicurezza.

: più utenti possono lavorare contemporaneamente sullo stesso foglio, visualizzando le modifiche in tempo reale senza compromettere la sicurezza. Formule e calcoli avanzati : supporto completo per le formule più comuni, utile per analisi finanziarie, gestione di inventari e calcoli complessi.

: supporto completo per le formule più comuni, utile per analisi finanziarie, gestione di inventari e calcoli complessi. Visualizzazione dei dati : possibilità di creare grafici e diagrammi direttamente dai dati inseriti, facilitando l’interpretazione e la comunicazione dei risultati.

: possibilità di creare grafici e diagrammi direttamente dai dati inseriti, facilitando l’interpretazione e la comunicazione dei risultati. Compatibilità con XLS e CSV : importazione ed esportazione di fogli esistenti, criptandoli automaticamente per proteggerne il contenuto.

: importazione ed esportazione di fogli esistenti, criptandoli automaticamente per proteggerne il contenuto. Controllo completo sugli accessi : gestione dettagliata dei permessi di visualizzazione e modifica, con possibilità di revocare l’accesso in qualsiasi momento.

: gestione dettagliata dei permessi di visualizzazione e modifica, con possibilità di revocare l’accesso in qualsiasi momento. Accesso sicuro da qualsiasi dispositivo: interfaccia ottimizzata per desktop e mobile, senza compromettere la protezione dei dati.

Sono caratteristiche che rendono Proton Sheets non solo un’alternativa sicura, ma anche uno strumento pratico per le imprese e i professionisti che necessitano di collaborazione flessibile e protezione dei dati.

Sicurezza avanzata e conformità normativa

Come tutti i servizi Proton, Sheets è soggetto alla legislazione svizzera sulla protezione dei dati, tra le più rigorose al mondo. La crittografia end-to-end garantisce che solo gli utenti autorizzati possano leggere i contenuti dei fogli di calcolo, mentre Proton stessa non ha alcun accesso ai dati memorizzati.

Questo livello di sicurezza è particolarmente rilevante per piccole imprese, consulenti e professionisti, giornalisti e startup. In un contesto in cui gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati, Proton Sheets offre un livello di protezione avanzato e dimostra l’impegno dell’azienda nel garantire security by design.

Integrazione nella suite Proton

Con l’introduzione di Sheets, Proton Drive diventa una piattaforma completa per chi desidera un’alternativa privata ai servizi delle Big Tech.

Gli utenti possono ora gestire la posta elettronica criptata con Proton Mail, archiviazione sicura con Proton Drive, documenti e fogli di calcolo criptati con Proton Docs e Proton Sheets, gestire password e autenticazioni in sicurezza. Tutto questo senza condividere dati con i fornitori cloud più noti.

Chiunque possieda un account Proton Drive può utilizzare Proton Sheets gratuitamente. Basta accedere a Proton Drive, cliccare su Nuovo in alto a sinistra, selezionare Nuovo foglio per iniziare a lavorare. L’implementazione di Proton Sheets è graduale: se non fosse subito disponibile nel proprio account, è sufficiente pazientare: comparirà nelle settimane successive.