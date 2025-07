Prova gratis Apple TV+ per 7 giorni e scopri tutte le novità di agosto 2025

L’estate entra nel vivo e Apple TV+ rilancia con un agosto ricco di prime visioni, ritorni attesi e proposte originali pensate per ogni fascia di pubblico. La piattaforma di streaming targata Apple continua a investire nella produzione di contenuti esclusivi.

E con il prezzo mensile che resta stabile a 9,99€ al mese, Apple TV+ si conferma tra le opzioni più competitive per chi cerca qualità, varietà e continuità nella programmazione. In più ora è possibile usufruire di una prova gratuita di 7 giorni attivabile direttamente dal sito ufficiale della piattaforma.

Agosto 2025 su Apple TV+: tra prime visioni, ritorni di culto e produzioni d’autore

Il mese di Apple TV+ si apre con “Chief of War“, attesissima serie in costume con Jason Momoa protagonista: dal 1 agosto, gli spettatori potranno immergersi nella storia di Ka’iana, figura chiave nel processo di unificazione delle Hawaii, in un racconto epico tra battaglie, tradizione e resistenza.

Lo stesso giorno segna anche il ritorno di “Stillwater”, alla sua quarta stagione. Un titolo d’animazione che ha saputo conquistare il pubblico più giovane (e non solo) con storie dal tono riflessivo e positivo. Pochi giorni dopo, il 6 agosto, su Apple TV+ riflettori puntati sulla seconda stagione di “Platonic”, commedia moderna con Seth Rogen e Rose Byrne. Si torna a esplorare con ironia e intelligenza l’amicizia tra adulti, tra malintesi, complicità e risate.

Il 15 agosto, l’appuntamento è con “Snoopy Presents: A Summer Musical”, lo speciale animato ispirato ai Peanuts. Pensato per regalare un momento di leggerezza estiva a grandi e piccini, tra musica, amicizia e buoni sentimenti.

Per gli amanti della fantascienza, il momento clou arriva il 22 agosto, con il lancio della terza stagione di “Invasion”. La serie promette di alzare l’asticella della tensione narrativa, mescolando scenari globali e drammi umani in un racconto che ha saputo distinguersi nel panorama sci-fi per atmosfera e originalità.

A chiudere il mese su Apple TV+, il 29 agosto, tornerà invece “Shape Island”, produzione animata dall’estetica essenziale e dai contenuti educativi, capace di parlare a bambini e adulti con una semplicità solo apparente.