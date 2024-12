Prova il metodo Babbel per imparare una nuova lingua

Tra i buoni propositi per il nuovo anno, molte persone hanno espresso il desiderio di imparare una nuova lingua. Se anche tu hai questa volontà, ti segnaliamo l’ultima offerta di Babbel, piattaforma di riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere, che consente di risparmiare il 45% sul piano annuale, ora disponibile a 6,99 euro al mese (83,88 euro in un anno invece di 155,88 euro).

Sono ormai in tanti a conoscere il metodo Babbel: materiali didattici personalizzati in base al proprio stile di vita e al livello di conoscenza della lingua, adozione di un sistema di riconoscimento vocale avanzato e lezioni in-app preparate da più di 200 esperti in didattica delle lingue.

L’offerta di questi giorni, che coinvolge tra l’altro anche il piano a vita, è disponibile sul sito ufficiale di Babbel.

Imparare una nuova lingua con il metodo Babbel

I numeri confermano l’efficacia del metodo Babbel per i tanti studenti “virtuali” che hanno già avuto modo di testarlo: 15 milioni di abbonamenti venduti, con un tasso pari al 92% di utenti in grado di migliorare le proprie competenze linguistiche in appena due mesi.

Tra le caratteristiche chiave della piattaforma si annoverano le lezioni brevi (la cui durata è studiata appositamente per aumentare la loro efficacia), i ripassi rapidi (considerati molto utili dagli studenti per memorizzare al meglio ciò che hanno appreso), e l’utilizzo delle frasi di uso comune da impiegare in molteplici situazioni.

Oltre all’italiano per gli studenti stranieri, con Babbel si possono imparare 13 lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, svedese, portoghese, olandese, turco, indonesiano, polacco, danese, norvegese e russo.

Se vuoi avere accesso ai corsi di tutte le lingue, puoi approfittare dell’offerta sul piano Lifetime di Babbel, disponibile al prezzo scontato di 299,99 euro invece di 599,99 euro. In alternativa c’è il piano annuale con i corsi per una lingua, in offerta a 6,99 euro al mese.