DAZN Standard a meno di 20 euro al mese: l'offerta per i prossimi 4 mesi

In vista del finale di stagione, DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano Standard, ora disponibile a 19,90 euro al mese per 4 mesi. L’iniziativa è valida per tutti i nuovi utenti della piattaforma streaming e per coloro che in passato avevano sottoscritto un piano di abbonamento per poi disdirlo.

Grazie alla promozione in corso, gli appassionati di calcio potranno seguire il finale di stagione del campionato di Serie A, con tutte le partite delle ultime giornate. Inoltre, il piano in offerta consente di vedere anche i playoff di Serie B e della pallacanestro italiana, insieme alle fasi finali del volley, il Roland Garros e il nuovo Mondiale per Club.

Le partite della 34^ giornata di Serie A

Attivando la promo nel weekend sarà possibile assistere a tutte le partite della 34^ giornata di Serie A. L’incontro di cartello è Inter-Roma, in programma domenica alle ore 15: i padroni di casa hanno l’obbligo di conquistare i tre punti per mantenere la prima posizione, in caso contrario, battendo il Torino davanti ai propri tifosi, la nuova capolista in solitaria sarebbe il Napoli di Antonio Conte.

Questo il programma completo del 34° turno:

Domenica 27 aprile

12.30 Como-Genoa

12.30 Venezia-Milan

15.00 Fiorentina-Empoli

15.00 Inter-Roma

18.00 Juventus-Monza

20.45 Atalanta-Lecce

20.45 Napoli-Torino

Lunedì 27 aprile

18.30 Udinese-Bologna

20.45 Verona-Cagliari

20.45 Lazio-Parma

Come attivare l’offerta

Per riscattare i quattro mesi di DAZN Standard al prezzo promozionale di 19,90 euro anziché 44,90 euro occorre collegarsi sul sito web dazn.com e cliccare sul bottone Attiva ora, per poi selezionare il piano Standard. Durante la procedura di attivazione dell’offerta, bisogna avere con sé un indirizzo e-mail valido e una carta di credito o di debito per completare con successo il pagamento.

Infine, ricordiamo che la promozione in corso sul sito ufficiale di DAZN, attraverso cui è possibile risparmiare oltre metà sul piano mensile senza vincoli, sarà valida fino al 6 maggio 2025.