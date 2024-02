Non importa quale stagione dell’anno sia, un purificatore d’aria è uno di quegli elettrodomestici da avere sempre in casa (ma anche in ufficio, perché no). È scontato dirlo, ma respirare aria sana è fondamentale per la propria salute, e aiuta anche a migliorare la produttività e l’umore.

Se ne vuoi acquistare – o regalare – uno, su Amazon oggi hai diverse possibilità di scelta. Ma soprattutto puoi risparmiare grazie agli sconti già applicati dal colosso di Seattle o ai coupon da riscattare spuntando manualmente l’apposita casella.

I purificatori d’aria da acquistare su Amazon: approfitta subito degli sconti

LEVOIT Purificatore d’Aria con Aromaterapia e Filtro HEPA

Il purificatore d’aria di LEVOIT ha dimensioni compatte, ha una potenza di 7 watt ed è efficace contro muffe, polvere e peli di animali. Supporta anche l’aromaterapia, cosa che non guasta di certo. Con lo sconto del 9% il prezzo è inferiore ai 50€.

A3A ACADGQ

Questo accessorio ti consente di vivere casa e ufficio senza preoccuparti di allergeni o inquinanti atmosferici. Elimina la formaldeide in soli 7 minuti e funge anche da sterilizzatore. Anche in questo caso le dimensioni sono compatte.

Completa l’acquisto a 28,79 euro applicando manualmente il coupon del 20%.

Purificatore d’aria CONOPU

Con il sistema di filtrazione a tre stati, questo purificatore d’aria (filtro HEPA H13) con funzione di aromaterapia svolge egregiamente il suo dovere in ambienti fino a 20 m². Con lo sconto del 17% sul prezzo di listino, la cifra da investire è irrisoria: solo 30 euro, spedizione compresa.

Purificatore d’aria smart LEVOIT

Il prezzo in questo caso è un po’ più alto, ma è per degli ottimi motivi. Questo di Levoit è un dispositivo smart che può essere controllato tramite app per smartphone, include un sensore di luce e polvere e copre ambienti fino a 52m².

