Putin blocca Roblox e i bambini russi insorgono

Il 3 dicembre 2025, il Roskomnadzor, l’ente regolatore dei media in Russia, ha ufficialmente bloccato l’accesso alla celebre piattaforma di gioco Roblox, scatenando una resistenza inaspettata tra le fasce più giovani della popolazione.

Sebbene le autorità abbiano giustificato la censura per una presunta presenza di estremismo tra i giocatori, questa decisione ha politicizzato un target demografico che il presidente Vladimir Putin probabilmente non aveva considerato: bambini e adolescenti, i quali stanno inondando il Cremlino con decine di migliaia di lettere di lamentele.

Perché la Russia ha bloccato Roblox

Secondo quanto dichiarato dal Roskomnadzor, il rigoroso blocco è stato innescato da accuse secondo cui la piattaforma diffonderebbe materiale estremista e “propaganda LGBT“, oltre a impattare negativamente sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini.

L’agenzia sostiene inoltre che Roblox offra una protezione insufficiente contro i pedofili che potrebbero utilizzare le funzioni di chat per contattare i minori.

La piattaforma si unisce così a una lista crescente di servizi vietati, che include Facebook, Instagram e FaceTime, mentre il governo tenta di stabilire alternative domestiche come l’app di messaggistica “Max” per ottenere un maggiore controllo sull’infrastruttura digitale.

Sebbene la motivazione politica appaia evidente, critici ed esperti internazionali hanno effettivamente segnalato in passato vulnerabilità nei sistemi di moderazione di Roblox, tanto che anche paesi come Turchia e Cina avevano già limitato l’accesso.

Tuttavia, la reazione interna è stata veemente: Yekaterina Mizulina, a capo della “Lega per un Internet Sicuro”, ha ricevuto circa 63.000 lettere di reclamo da bambini tra gli otto e i sedici anni in una sola settimana.

In queste missive, circa la metà dei giovani ha espresso il desiderio di lasciare la Russia a causa della censura, e nella città siberiana di Tomsk alcune persone hanno persino sfidato il freddo per protestare con cartelli che recitavano “Giù le mani da Roblox“.

Boom di VPN per giocare a Roblox

Per molti giovani utenti esperti di tecnologia, il blocco non rappresenta un ostacolo insormontabile, ma semplicemente un fastidioso intoppo tecnico aggirabile tramite l’uso di Reti Virtuali Private (VPN).

L’utilizzo di VPN fa ormai parte della quotidianità digitale di molti adolescenti russi per eludere i blocchi statali, ormai sempre più frequenti in Russia.