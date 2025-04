QNAP ES1686dc R2: vantaggi di un NAS con doppio controller attivo

QNAP pone quest’oggi una nuova pietra miliare: il nuovo NAS ES1686dc R2 è progettato per fornire disponibilità continua, prestazioni elevate e resilienza dei dati in scenari critici. Dotato di doppio controller attivo, ES1686dc R2 si propone come soluzione ideale per data center, ambienti virtualizzati e applicazioni in cui la tolleranza ai guasti e il tempo di attività ininterrotto sono requisiti imprescindibili.

Il concetto di doppio controller attivo (in inglese dual active controllers) in un NAS di fascia enterprise, come il QNAP ES1686dc R2, si riferisce a un’architettura ridondante e ad alta disponibilità in cui entrambi i controller lavorano contemporaneamente, garantendo appunto prestazioni elevate e continuità operativa anche in caso di guasto.

NAS QNAP ES1686dc R2: Architettura ridondata per la massima disponibilità

Il cuore del NAS QNAP ES1686dc R2 è rappresentato dal design completamente ridondante. Ciascun modello è dotato di processori Intel Xeon D (fino a 8 core) e supporta memorie ECC DDR4 fino a 64 GB, garantendo affidabilità nei calcoli e prevenzione degli errori di memoria.

Il sistema è progettato per operare in modalità high-availability (HA), con failover trasparente tra i due controller attivi, assicurando zero downtime anche in caso di guasto hardware o aggiornamenti programmati.

La presenza di moduli NVRAM consente la scrittura sicura dei dati in caso di interruzione improvvisa dell’alimentazione, proteggendo tutte le transazioni e le operazioni in corso.

ZFS e QES: efficienza e resilienza dei dati

Il sistema operativo QES (QNAP Enterprise Storage), basato su ZFS, è il pilastro della gestione dati. Offre funzionalità avanzate come:

Deduplica e compressione inline , per una riduzione drastica dello spazio occupato.

e , per una riduzione drastica dello spazio occupato. Riparazione automatica dei dati (self-healing), per prevenire la corruzione silenziosa delle informazioni memorizzate.

dei dati (self-healing), per prevenire la corruzione silenziosa delle informazioni memorizzate. Snapshot quasi illimitati su LUN iSCSI e cartelle condivise.

quasi illimitati su LUN iSCSI e cartelle condivise. SnapSync, per la replica asincrona dei dati verso un secondo sistema QNAP con latenza minima.

Il supporto per NFS 4.1 e Fibre Channel SAN rende il sistema ideale anche per infrastrutture ibride e ambienti misti.

Prestazioni di rete scalabili fino a 25GbE

Ogni controller del NAS QNAP integra quattro porte SFP+ da 10GbE e due slot PCIe Gen3 per l’aggiunta di interfacce di rete 10/25GbE. La configurazione supporta applicazioni ad alta intensità di banda, tra cui virtualizzazione, backup simultanei, transcodifica e streaming multimediale.

La compatibilità iSER (iSCSI Extensions for RDMA) consente di accelerare le performance nelle infrastrutture baste sulla soluzione di virtualizzazione VMware ESXi.

Espansione fino a scala petabyte con dual-path

Avvalendosi della possibilità di collegare fino a un massimo di 16 unità di espansione SAS 12Gb/s, il NAS può scalare fino a decine di petabyte di capacità. Il supporto dual-path assicura accesso continuo ai dati anche in caso di disconnessione di un canale, rendendo il sistema ideale per storage a lungo termine, backup massivo e repository di immagini VM.

Grazie all’interfaccia di gestione QES, l’espansione dei volumi è facilitata: basta sostituire i dischi e seguire pochi passaggi per estendere la capacità, con stime grafiche in tempo reale dello spazio disponibile.

Un NAS pronto per la virtualizzazione enterprise

Il QNAP ES1686dc R2 è certificato per assicurare massima compatibilità con le soluzioni VMware, Microsoft Hyper-V e Citrix, ed è integrabile con strumenti come VMWare Site Recovery Manager (SRM) per il disaster recovery.

L’architettura progettata per l’alta disponibilità e le performance garantite dal doppio controller rendono il NAS QNAP ideale per ambienti VDI, container, database transazionali e archiviazione di immagini mediche.

NAS QNAP ES1686dc R2: i modelli disponibili

Modello Processore Memoria per controller ES1686dc-R2-2142IT-128G Intel Xeon D-2142IT (8 core, 1,90 GHz, boost 3 GHz) 64 GB (4 × 16 GB RDIMM DDR4 ECC) ES1686dc-R2-2142IT-96G Intel Xeon D-2142IT (8 core, 1,90 GHz, boost 3 GHz) 48 GB (4 × 4 GB + 4 × 8 GB RDIMM DDR4 ECC) ES1686dc-R2-2123IT-64G Intel Xeon D-2123IT (4 core, 2,20 GHz, boost 3 GHz) 32 GB (4 × 8 GB RDIMM DDR4 ECC)

Conclusione

Il NAS QNAP ES1686dc R2 si posiziona come una soluzione di storage di classe enterprise pensata per garantire continuità operativa, scalabilità e sicurezza dei dati.

Con la combinazione di hardware ridondante, ZFS, supporto SAN e capacità di espansione petabyte-scale, il NAS QNAP si propone come candidato ideale per le aziende che devono mantenere standard elevati in ambienti complessi, virtualizzati e distribuiti.