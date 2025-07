QNAP lancia i Dual-NAS ad alta disponibilità (HA) per garantire la continuità delle operazioni aziendali

In ambito IT, la resilienza e la disponibilità continua dei servizi sono diventati imperativi strategici. QNAP compie un nuovo importante passo avanti annunciando il rilascio ufficiale della sua soluzione High Availability (HA) Dual-NAS. Si tratta di una proposta tecnologicamente avanzata ma economicamente accessibile, pensata per tutte le aziende che vogliono minimizzare i tempi di inattività e garantire la protezione in tempo reale dei dati mission-critical.

Frutto di una fase di beta testing consolidata e ben accolta dagli utenti, la nuova soluzione introduce un’architettura attivo-passivo capace di offrire funzionalità di failover automatico, replica sincrona e gestione semplificata, elementi fondamentali per garantire la continuità operativa in contesti industriali, commerciali e professionali.

Come funziona la soluzione HA Dual-NAS di QNAP

“Con la crescente complessità dell’IT, l’accesso ininterrotto ai servizi critici è fondamentale”, ha dichiarato Andy Yu, Product Manager di QNAP. “La soluzione High Availability di QNAP combina failover automatico, sincronizzazione in tempo reale e gestione intuitiva per garantire operazioni continue in tutti i settori”.

Architettura Dual-NAS con failover automatico (<90s). Il cuore della soluzione QNAP insiste su un cluster attivo-passivo composto da due NAS : in caso di malfunzionamento del nodo primario, il nodo secondario subentra automaticamente in meno di 90 secondi, assicurando continuità operativa e riducendo il rischio di downtime.

con (<90s). Il cuore della soluzione QNAP insiste su un cluster attivo-passivo composto da : in caso di malfunzionamento del nodo primario, il nodo secondario subentra automaticamente in meno di 90 secondi, assicurando continuità operativa e riducendo il rischio di downtime. Replica sincrona con SnapSync . La sincronizzazione dei dati avviene in tempo reale grazie a SnapSync, che garantisce un Recovery Point Objective (RPO) prossimo allo zero. Questo assicura che nessun dato venga perso, anche in caso di guasti improvvisi.

con . La sincronizzazione dei dati avviene in tempo reale grazie a SnapSync, che garantisce un Recovery Point Objective (RPO) prossimo allo zero. Questo assicura che nessun dato venga perso, anche in caso di guasti improvvisi. Storage ZFS ad alta integrità con basso TCO. Basata sul file system ZFS, la soluzione QNAP fornisce elevata integrità dei dati, snapshot efficienti e deduplica, offrendo al contempo un basso costo totale di proprietà (TCO). Una combinazione ideale per PMI e grandi imprese.

ad alta integrità con basso TCO. Basata sul file system ZFS, la soluzione QNAP fornisce elevata integrità dei dati, snapshot efficienti e deduplica, offrendo al contempo un basso costo totale di proprietà (TCO). Una combinazione ideale per PMI e grandi imprese. Gestione centralizzata e intuitiva. Grazie all’applicazione High Availability Manager, gli amministratori possono configurare e monitorare i cluster da una singola interfaccia grafica, semplificando la gestione dell’infrastruttura e riducendo il carico operativo.

Casi d’uso reali e versatilità d’integrazione

La soluzione HA di QNAP si adatta perfettamente a molteplici scenari applicativi:

Virtualizzazione : alta disponibilità dello storage per ambienti virtuali VMware, Hyper-V e Proxmox.

: alta disponibilità dello storage per ambienti virtuali VMware, Hyper-V e Proxmox. AI e machine learning : supporto per server AI ad alta intensità dati.

: supporto per server AI ad alta intensità dati. Media e contenuti digitali : protezione dei workflow di produzione video e audio ad alta risoluzione.

: protezione dei workflow di produzione video e audio ad alta risoluzione. Infrastrutture distribuite: ridondanza e continuità operativa in architetture multi-sito o edge computing.

Una strategia multilivello per la resilienza IT

La nuova proposta Dual-NAS di QNAP si integra perfettamente all’interno del più ampio portafoglio HA dell’azienda, che include la serie ES di NAS enterprise, con doppio controller attivo-attivo, nonché gli switch gestiti L3 Lite con supporto a MC-LAG per assicurare ridondanza a livello di rete.

Questa infrastruttura HA multilivello garantisce non solo la disponibilità dello storage, ma anche quella della rete, offrendo una copertura completa e scalabile per le esigenze delle imprese moderne.

Disponibilità e compatibilità

La soluzione HA Dual-NAS è già disponibile ed è compatibile con un’ampia gamma di modelli QNAP QuTS hero, basati su ZFS. QNAP conferma così il proprio impegno nell’offrire soluzioni enterprise-ready anche alle organizzazioni con budget e risorse limitate.

Per ulteriori dettagli tecnici, esempi d’implementazione e configurazioni supportate, è possibile visitare il sito ufficiale dedicato a QNAP High Availability.