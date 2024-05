QNAP QuObjects garantisce l'immutabilità dei dati e arriva la certificazione Veeam

Con il lancio di S3 (Simple Storage Service), risalente ormai al 2007, Amazon AWS ha di fatto introdotto quello che è diventato un po’ uno standard di fatto per l’archiviazione dei dati ad oggetti. Gli oggetti possono essere qualsiasi tipo di file come documenti, immagini, video, log, backup di dati e così via.

Le API (Application Programming Interface) di AWS offrono molteplici funzionalità per interagire con il servizio di storage. Si possono caricare e scaricare oggetti, gestire bucket (contenitori per la memorizzazione dei dati), avviare condivisioni, interagire con la gestione degli accessi, creare repliche e altro ancora.

Tanti player si sono attivati per presentare servizi per lo storage dei dati completamente compatibili e interoperabili con S3. QNAP, ad esempio, ha progettato e realizzato QuObjects.

Cos’è e come funziona QNAP QuObjects

QNAP, azienda leader nelle soluzioni per l’archiviazione dati, il networking e lo smart video, ha sviluppato QuObjects, un servizio di storage a oggetti che utilizza API sovrapponibili con quelle di AWS S3.

Si tratta di una caratteristica davvero essenziale perché gli utenti di AWS o di altre soluzioni S3-compatibili, possono passare a QuObjects (o abbinarne l’utilizzo agli strumenti già in uso), semplicemente modificando la stringa di connessione.

Le soluzioni QNAP, inoltre, si propongono essenzialmente in aggiunta o come alternativa all’utilizzo di servizi cloud pubblici. Grazie ai server NAS dell’azienda, ad esempio, gli utenti possono mantenere i dati in locale, senza appoggiarsi a piattaforme gestite da soggetti terzi. Man mano che le esigenze di storage crescono, è possibile aggiungere facilmente altre unità NAS al cluster.

La soluzione di storage a oggetti S3-compatibile ha ottenuto la certificazione Veeam Ready – Object with Immutability: cosa significa

Con una nota diramata quest’oggi, QNAP ha annunciato un’importante novità: la sua soluzione QuObjects riceve un importante riconoscimento. Si tratta della certificazione Veeam Ready – Object with Immutability, applicabile ai NAS basati su sistema operativo QTS e QuTS hero.

La certificazione sottolinea l’affidabilità di QuObjects come soluzione di backup a oggetti sicura per le aziende, capace di migliorare significativamente la sicurezza e l’efficienza nella gestione dei dati.

Uno dei principali fiori all’occhiello di QNAP QuObjects è il supporto per l’immutabilità dei dati. Garantire che niente e nessuno possa modificare il contenuto di un backup o comunque quanto ospitato in un bucket S3-compatibile, riveste oggi un’importanza a dir poco essenziale. L’immutabilità fa sì che né gli errori umani né l’azione di criminali informatici o software malevoli (si pensi ai ransomware) possa danneggiare i dati, tenerli sotto scacco o renderli indisponibili.

La funzionalità Object Lock direttamente integrata in QuObjects rende immutabili i dati salvati e, abbinata alle altre funzioni di controllo degli accessi e di autenticazione, offre una protezione completa per le informazioni aziendali così come per quelle dei singoli professionisti.

Perché la certificazione Veeam è così importante

Veeam è un’azienda focalizzata sulle soluzioni di backup, ripristino e gestione dei dati per ambienti virtualizzati, cloud e fisici. Gli strumenti offerti da Veeam assicurano backup e ripristino affidabili, la possibilità di effettuare repliche e configurare repliche continue, la protezione dei dati gestiti con le macchine virtuali oltre che su ambienti cloud come Microsoft 365, AWS, Azure e così via.

Come conferma la pagina Veeam Ready Object Partner, il legame con QNAP è strettissimo: le risorse di storage disponibili sui NAS dell’azienda possono essere integrate con la piattaforma Veeam. E adesso, con la certificazione ottenuta da QuObjects, la soluzione QNAP diventa una scelta approvata da Veeam per la creazione di bucket immutabili.

Prestazioni e casi d’uso di QuObjects

QuObjects vanta velocità di lettura/scrittura 20 volte superiori rispetto ai servizi cloud convenzionali, oltre a una architettura altamente flessibile e scalabile. Si presta insomma a venire incontro alle esigenze di storage delle aziende, sostenendo anche i carichi di lavoro più impegnativi.

Usando API ormai ben note, gli utenti possessori di dispositivi QNAP possono così gestire l’archiviazione e il backup di oggetti S3 on-premises, godendo della massima velocità di trasferimento dati, scalabilità e sicurezza. Oltre a risparmi sui costi di esercizio davvero importanti.

Il sito ufficiale di QNAP dà modo di approfondire il funzionamento di QuObjects.

Credit immagine in apertura: iStock.com – Vasyl Dolmatov