Qualcomm presenta il chip Snapdragon 7s Gen 3 con CPU Kyro

In attesa di scoprire ufficialmente il motore del Samsung Galaxy S25 Ultra, Qualcomm ha oggi presentato il processore Snapdragon 7s Gen 3 pensato per gli smartphone di fascia media. Rispetto alla generazione precedente, il chip migliora le performance della CPU e introduce anche il supporto delle sempre più diffuse funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: l’AI on-device arriva sugli smartphone di fascia media

A detta dell’azienda, la CPU Kyro del nuovo processore è più veloce del 20% rispetto a quella dello Snapdragon 7s Gen 2. Tutto merito del core principale che spinge fino ai 2.5 GHz, seguito da tre performance core che arrivano fino a 2.4 GHz e dai quattro efficiency core a 1.8 GHz.

Miglioramenti si registrano anche in termini di performance grafiche (+40%), AI (+30%) ed efficienza energetica (+12%). La GPU è una Adreno per il supporto del gaming HDR e degli standard HLG, HDR10+, HDR10 e HDR. Relativamente all’intelligenza artificiale, Qualcomm sottolinea la piena compatibilità con strumenti per generare immagini e la trascrizione/traduzione multi-lingua.

Lo Snapdragon 7s Gen 3 potrà gestire poi moduli fotografici tripli (max 21 megapixel) o doppi con configurazione (fino a) 32 + 21 megapixel. In caso di fotocamera singola, invece, il supporto arriva ai 64 megapixel. Per i video ci si può spingere fino al 4K HDR a 30 fps.

Per quanto riguarda la connettività, il SoC sarà in grado di gestire reti 5G mmWave e Wi-Fi 6E.

Molto interessante il supporto di display con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento massima a 144Hz, che lascia ben sperare per futuri smartphone Android di fascia media. Ma di quali dispositivi si parla? A detta dell’azienda, Realme, Sharp e Xiaomi saranno tra le aziende che “nei prossimi mesi” presenteranno smartphone e tablet con il suo Snapdragon 7s Gen 3.

«Lo Snapdragon 7s Gen 3 porterà alcune delle migliori funzionalità della serie 7 su molti dispositivi di fascia media, tra cui il supporto dell’AI on-device», ha dichiarato Chris Patrick, dirigente di Qualcomm.