Qualcomm: prossima versione di Windows a metà 2024

Nell’ultimo incontro con gli azionisti di Qualcomm, condividendo le più aggiornate informazioni sugli utili maturati dalla sua azienda, il CEO Cristiano Amon ha affermato che l’obiettivo è quello di portare il SoC Snapdragon X Elite sulla prossima versione di Windows che debutterà a metà 2024. Inutile dire che le dichiarazioni di Amon hanno destato notevole interesse, come d’altra parte tutte le indiscrezioni sul futuro del sistema operativo Microsoft.

Amon non ha fatto riferimenti espliciti a Windows 12 né a un aggiornamento “corposo” destinato a Windows 11. Ha genericamente parlato di “nuova versione”, senza sbottonarsi sul significato della sua affermazione.

Metà 2024: Windows 12 o una nuova versione di Windows 11?

A inizio dicembre 2023 si parlava dell’uscita di Windows 12 entro giugno 2024, per sostenere la domanda di PC in grado di supportare funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale. D’altra parte, Microsoft ha presentato l’assistente digitale Copilot che sarà legato sempre più indissolubilmente con il sistema operativo. Un rilascio agli OEM a giugno e il lancio pubblico di Windows 12 a settembre 2024 sembrava un’ipotesi neanche troppo fantasiosa visto il desiderio, più volte emerso a Redmond, di tornare a un piano di rilascio triennale per le nuove major release (Windows 11 ha debuttato a inizio ottobre 2021).

Vari motivi, tra cui anche il recente addio dello storico responsabile della divisione Windows, Panos Panay, potrebbero aver indotto Microsoft a rivedere i suoi piani. Così, le novità che avrebbero dovuto essere lanciate con Windows 12 potrebbero invece essere integrate in un corposo feature update, Windows 11 24H2, che vedrebbe la luce nella seconda parte di quest’anno, tra settembre e ottobre prossimi.

Da parte sua, appena qualche settimana fa, Dell ha aggiunto il riferimento a Windows 24H1 in una sua slide di presentazione dei nuovi notebook XPS compatibili WiFi 7. Il produttore hardware ha parlato, attenzione, di Windows 11 24H1 e non di Windows 11 24H2. Il mistero, quindi, s’infittisce. Perché? Perché Microsoft già da tempo ha deciso di abbandonare il rilascio dei feature update semestrali e concentrarsi su un lancio all’anno, tipicamente nel corso della stagione autunnale.

Qual è la nuova versione di Windows a cui fa riferimento Qualcomm

Abbiamo detto che l’amministratore delegato di Qualcomm ha genericamente menzionato una nuova versione di Windows per metà 2024. A questo punto, sul tavolo restano varie alternative. È possibile che il feature update annuale diventi il Windows 11 24H1 primaverile o comunque di inizio estate. Non è escluso che Microsoft possa, anche temporaneamente, tornare a un doppio feature update (Windows 11 24H1 verso maggio e Windows 11 24H2 verso ottobre o novembre). Più difficile, se non impossibile, che l’azienda guidata da Satya Nadella sorprenda tutti con un Windows 12 destinato soprattutto ai PC AI, ovvero ai sistemi con una dotazione hardware dedicata per sostenere l’uso di modelli generativi in locale.

Ancora, Windows 11 24H1 – così come indicato da Dell nella sua documentazione – potrebbe invece non essere un feature update ma proporsi più semplicemente come un aggiornamento trimestrale (Moment 5). Ne abbiamo parlato nell’articolo dedicato a come aggiornare Windows 11. In questo caso, però, la presentazione di Amon che si riferisce alla “prossima versione di Windows” a metà 2024 ci sembrerebbe poco calzante. Un pacchetto Moment per sua natura non è propriamente una nuova versione di Windows ma un aggiornamento minore.

Un’altra opzione: Microsoft ha pronto un nuovo Windows on ARM

C’è però anche un’altra opzione, ovvero che il CEO di Qualcomm parli di una versione di Windows, aggiornata, esclusiva per i dispositivi basati su chip ARM. Si tratterebbe, insomma, di un aggiornamento di quel Windows on ARM che fino ad oggi non era mai decollato e che con il lancio degli Snapdragon Elite X, prima, e dal 2025 con i nuovi chip ARM progettati e prodotti da AMD e NVidia, potrebbe dare linfa vitale a un segmento di mercato tutto nuovo.