Windows 11 24H1 in arrivo ad aprile 2024: parola di Dell

Microsoft ha cambiato le carte in tavola qualche tempo fa chiarendo, già nel caso di Windows 10, che avrebbe rilasciato un solo pacchetto annuale di aggiornamento delle funzionalità o feature update. In passato il colosso di Redmond rilasciava due nuovi pacchetti a cadenza semestrale: uno in primavera, il secondo in autunno. Con Windows 11, il feature update annuale è diventato quello tipicamente rilasciato tra settembre e novembre mentre altri aggiornamenti delle funzionalità sono diluiti nel corso del tempo attraverso la pubblicazione dei pacchetti Moments, distribuiti al massimo ogni 3 mesi.

Nell’articolo in cui spieghiamo come aggiornare Windows 11, abbiamo chiarito le differenze tra aggiornamenti qualitativi mensili, feature update annuali e pacchetti Moments trimestrali. Ad oggi, Windows 11 23H2 è l’aggiornamento delle funzionalità più recente; Windows 10 22H2 rimane e rimarrà la versione più aggiornata del sistema operativo. Da qui ad ottobre 2025, infatti, Microsoft non rilascerà nuovi feature update per Windows 10.

Perché Dell parla dell’arrivo di Windows 11 24H1 in primavera

Questa settimana Dell ha presentato i suoi nuovi notebook XPS, equipaggiati – tra le altre cose – con il supporto per WiFi 7. In una nota ben visibile in calce a un’immagine mostrata dalla società statunitense, si legge che il supporto WiFi 7 è da intendersi come disponibile a partire da Windows 11 24H1, feature update disponibile pubblicamente per il download a partire dal mese di aprile 2024.

Inoltre, si legge, da agosto 2024 Windows 11 24H1 risulterà preinstallato sulle nuove macchine XPS a marchio Dell. La multinazionale USA, uno dei più importanti partner di Microsoft, “si sbottona” e rivela la data di lancio di quello che sembra essere il prossimo feature update destinato agli utenti di Windows 11.

Davvero Microsoft è orientata a pubblicare un nuovo feature update destinato alle installazioni di Windows 11 dopo che l’attuale, ovvero il più aggiornato, è arrivato nella serata di Halloween 2023, il 31 ottobre? Crediamo di no.

Windows 11 24H1 o Moment 5

È infatti probabile, a nostro avviso, che il pacchetto di aggiornamento delle funzionalità che Dell presenta come Windows 11 24H1 sia in realtà Moment 5. Si tratterebbe di un aggiornamento trimestrale, quindi, e non di una vera nuova versione del sistema operativo. Un pacchetto leggero e con un numero più contenuto di nuove caratteristiche, insomma.

In questo caso, la pagina “Download di Windows 11” dovrebbe continuare a mostrare l’indicazione “Aggiornamento di Windows 11 2023, Versione 23H2“, almeno fino al prossimo autunno quando sarà la volta di Windows 11 24H2. Ricordiamo, infatti, che le prime due cifre rappresentano l’anno di rilascio dello specifico feature update; “H1” fa riferimento a un aggiornamento distribuito nella prima parte dell’anno, “H2” nella seconda.

Potrebbe però avere ragione Dell nel caso in cui Microsoft fosse orientata a rilasciare una nuova versione di Windows 11, Windows 11 24H1 appunto, nella prima parte dell’anno per poi lasciare spazio alla major release successiva. Di recente si vociferava infatti dell’arrivo di Windows 12 anticipato a giugno 2024.

In questo caso, l’azienda di Redmond potrebbe voler irrobustire Windows 11 a ridosso del lancio di una successiva versione del sistema operativo, astenendosi poi dal rilasciare il feature update autunnale.

Con le frequenti “giravolte” alle quali ci ha abituato Microsoft, tuttavia, nulla è scritto sulla pietra. E non è neppure escluso che l’azienda sia orientata a tornare, anche eccezionalmente, a due feature update annuali, nel caso di Windows 11. Ciò potrebbe derivare dalla volontà di “confezionare” e distribuire prima possibile una versione di Windows 11 con Windows Copilot preinstallato insieme con il sistema operativo.