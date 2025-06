Quali Apple Watch riceveranno watchOS 26

I fan della mela morsicata attendono il rilascio di watchOS 26, il sistema operativo per gli smartwatch che Apple presenterà ufficialmente alla WWDC 2025 che inizierà oggi, 9 giugno, alle 19:00 italiane.

Come ogni anno, anche stavolta è già partita la macchina delle indiscrezioni su quali saranno le novità introdotte con il nuovo sistema operativo per gli Apple Watch e, soprattutto, su quali Apple Watch potranno essere aggiornati a watchOS 26. Il portale americano MacRumors, dopo aver sentito una fonte che definisce molto affidabile, ci svela quest’ultimo segreto.

watchOS 26 come watchOS 11

Secondo MacRumors tutti gli Apple Watch che hanno ricevuto watchOS 11, la versione attualmente disponibile, riceveranno anche watchOS 26. Ciò vuol dire che riceveranno il nuovo sistema operativo tutti gli smartwatch di Apple, a partire dall’Apple Watch Series 6 fino ai modelli più recenti come l’Apple Watch SE 2:

Apple Watch 6

Apple Watch 7

Apple Watch 8

Apple Watch 9

Apple Watch 10

Apple Watch 11 (in arrivo a settembre)

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 3 (in arrivo a settembre)

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3 (in arrivo a settembre)

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, quando i dispositivi più datati venivano spesso esclusi dagli aggiornamenti software.

Le novità di watchOS 26

Tra le novità più attese spiccano una nuova interfaccia grafica, il supporto ai collegamenti rapidi di terze parti e una possibile integrazione con Apple Intelligence, che potrebbe aprire nuovi scenari per il monitoraggio della salute e l’automazione delle attività quotidiane. Queste funzionalità potrebbero rappresentare un importante passo avanti nell’utilizzo degli smartwatch come strumenti per il benessere e la produttività.

Tra le funzionalità più attese c’è, poi, la possibilità di personalizzare il Control Center con collegamenti rapidi di applicazioni di terze parti. Questa caratteristica, molto richiesta dagli utenti, offrirà una maggiore flessibilità nell’utilizzo quotidiano dell’Apple Watch.

Dal punto di vista estetico, watchOS 26 proporrà un design completamente rinnovato, con elementi trasparenti ed effetti di vetro smerigliato. Questo approccio visivo, ispirato al linguaggio grafico di visionOS, mira a creare un’esperienza più coerente all’interno dell’ecosistema Apple.

Quando arriva watchOS 26

Dopo la presentazione ufficiale di questa sera, gli utenti dovranno attendere fino a settembre per l’effettivo rilascio di watchOS 26. Questo aggiornamento coinciderà con il lancio dell’attesissimo Apple Watch Series 11, un evento che si preannuncia come uno dei più importanti dell’anno per Apple anche perché dovrebbero essere lanciati anche Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3.

L’arrivo di watchOS 26 rappresenta non solo un aggiornamento tecnico, ma un ulteriore passo verso la creazione di un ecosistema sempre più integrato e user-friendly. Con queste premesse, Apple si prepara a consolidare ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore degli smartwatch, offrendo soluzioni innovative che guardano al futuro.