Quali smartphone Samsung hanno Android 14 a fine 2023? La lista completa

Mentre in rete si chiacchiera in merito al chip Exynos per Samsung Galaxy S24, nuovo top di gamma della casa sudcoreana che dovrebbe arrivare a inizio 2024, è giunto il momento di fare un riassunto degli smartphone Samsung che hanno ricevuto Android 14. L’aggiornamento alla ultima versione del robottino verde, che avviene tramite la skin personalizzata One UI 6, è disponibile per una serie di dispositivi mobili anche in Italia. Vediamo di quali si tratta.

Tutti gli smartphone Samsung che hanno ricevuto Android 14

Pur non essendo un update ricco di novità, per la linea Samsung Galaxy arrivano novità come il supporto all’UltraHDR, alle notifiche tramite flash, alle impostazioni e altri tweak che ottimizzano l’utilizzo dello smartphone. Niente di eclatante, ma che a partire da ottobre 2023 è diventato un aggiornamento da installare il prima possibile sui device compatibili anche per ragioni di sicurezza.

Ma quali sono i telefoni ufficialmente compatibili? Si inizia dai top di gamma Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE, gli ultimi rilasciati nel 2023 dall’azienda asiatica. Hanno seguito a ruota, dunque, i seguenti altri flagship: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE. Gli ultimi pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5 ancora devono ricevere l’aggiornamento.

Venendo ai mid-range, l’update è giunto in Europa e in Italia per i modelli Samsung Galaxy A54, A34, A14 e A52s. Infine, i tablet che hanno ottenuto l’aggiornamento ad Android 14 sono i seguenti:

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9+ FE

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

In futuro, invece, l’update non arriverà senza ombra di dubbio per le serie Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 e Z Flip 2 e precedenti.