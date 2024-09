Quali sono i paesi in cui iPhone 16 costa meno?

Dopo il recente evento It’s Glowtime di Apple, sappiamo qual è il prezzo per iPhone 16 per il mercato italiano ovvero 979 euro per il modello base.

Un prezzo tutto sommato giusto, tenendo conto quello che potrà offrire il dispositivo, anche grazie alla futura integrazione di Apple Intelligence con i futuri aggiornamenti di iOS 18. Ma come si colloca il nostro paese rispetto al resto del mondo?

Attraverso un lungo lavoro sul sito ufficiale di Apple, Android Authority è andato ad analizzare i prezzi di ogni singolo mercato, ottenendo una panoramica completa sui costi del dispositivo. Il tutto tenendo conto che, anche gli altri modelli come il Plus o il Pro Max, tendono a seguire le oscillazioni del prezzo relativi al modello standard.

A spadroneggiare questa particolare classifica è soprattutto l’Asia. Il paese in cui iPhone 16 è più economico risulta infatti la Cina, con il modello base venduto per appena 842 dollari (appena 765 euro).

Prezzo iPhone 16: Italia non benissimo, ma in Turchia il prezzo è folle

A completare il podio figurano il Giappone con 877 dollari (circa 796 euro) e gli Stati Uniti, dove un iPhone 16 costa 879 dollari. Ai piedi del podio vi è una serie di nazioni del sud-est asiatico come Hong Kong, Thailandia e Malesia, rispettivamente con prezzi pari a 885, 889 e 921 dollari.

Il paese più “economico” nel contesto europeo è la Svizzera, dove il nuovo melafonino viene proposto al costo di 1.003 dollari, con un prezzo complessivamente inferiore di una settantina di euro rispetto all’Italia. Per chi si lamenta del costo nel nostro paese, va detto che c’è chi è messo peggio.

In Portogallo, per esempio, il prezzo sale a 1.091 dollari (991 euro). Il paese più costoso al mondo, secondo l’indagine, è la Turchia. Acquistare un iPhone 16 a Istanbul e dintorni, infatti, significa sborsare ben 1909 dollari (più di 1.730 euro).