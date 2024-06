iPhone 16 Pro Max: Apple adotterà un design "fantascientifico"

L’ideale per ogni smartphone sarebbe quello di non avere alcun bordo e soprattutto alcun pulsante o porta. Ogni anno le aziende fanno del loro meglio per avvicinarsi a questo obiettivo, con i produttori che si spremono per ridurre i contorni, eventuali notch, tacche e quant’altro. Oltre a questo si prova in ogni modo di rendere i vari sensori delle fotocamere invisibili al fine di lasciare un design quanto più pulito possibile. Stando a quanto riportato, l’iPhone 16 Pro Max di quest’anno potrebbe dare grande soddisfazione in tal senso agli utenti.

Secondo quanto riferito da alcune voci esperte nel settore, “sarà lo smartphone più vicino a mostrare un form-factor fantascientifico senza bordi”.

iPhone 16 Pro Max, lo smartphone che stupirà per i suoi bordi super-sottili

In precedenza, alcune indiscrezioni avevano rivelato che l’iPhone 16 Pro Max avrebbe battuto il record per le cornici più sottili su uno smartphone.

Oggi sono spuntate improvvisamente sul web alcune nuove specifiche. Il leaker di riferimento ha parlato di uno smartphone che avrà uno schermo da 6,883 pollici, il quale sarà commercializzato come un iPhone con display da 6,9 pollici. Ciò lo renderebbe dunque più grande dell’iPhone 15 Pro Max che ha uno schermo da 6,7 ​​pollici.

Si prevede che il 16 Pro Max misurerà 163,024 mm × 77,575 mm × 8,26 mm, il che lo renderebbe più alto, più largo e anche leggermente più sottile. Basti pensare che il 15 Pro Max misura 159,9 x 76,7 x 8,3 mm.

Grazie all’uso della tecnologia cosiddetta Border Reduction Structure (BRS), il prossimo top di gamma di Apple avrà delle cornici simmetriche da 1,153 mm. Si tratterebbe di un grande passo avanti in quanto al momento il Galaxy S24 Ultra dispone di bordi spessi 1,55 mm. A rendere l’iPhone 16 Pro Max più compatto sarà anche la sua larghezza, leggermente più ristretta rispetto a quella del top di gamma di Samsung. Al momento sono indiscrezioni ma man mano che i tempi vanno avanti, sembrano acquisire sempre più attendibilità.