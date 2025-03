Questo weekend guarda A Thousand Blows su Disney+

Se si è in cerca del titolo giusto da guardare questo weekend, suggeriamo A Thousand Blows, la nuova serie Disney+ ideata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. Rispetto alla celebre serie tv con protagonista Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, vengono mantenute la struttura del period drama e l’ambientazione cupa di Londra, distante anni luce da quella che oggi tutti conoscono.

Per vedere la miniserie inglese A Thousand Blows occorre iscriversi alla piattaforma streaming Disney+. I prezzi partono da 5,99 euro al mese se si sceglie il piano Standard con pubblicità, che include l’accesso all’intero catalogo di film e serie tv.

A Thousand Blows: la trama della nuova serie Disney+

La serie A Thousand Blows racconta la storia di Hezekiah Moscow e Alec Munroe, due ragazzi che scelgono di lasciare la Giamaica per raggiungere Londra in cerca di una vita migliore. Purtroppo però, l’East End della Londra vittoriana di fine Ottocento si rivelerà per entrambi una trappola.

Dopo il loro arrivo a Londra, Moscow e Munroe incontreranno infatti Mary Carr, leader delle Quaranta Elefanti, famigerata band criminale femminile. Inoltre si imbatteranno in Henry “Sugar” Goodson, il re del pugilato a mani nude dell’East End. Un mix che si rivelerà ben presto letale per le ambizioni dei due giovani.

Le prime recensioni del nuovo period drama di Steven Knight sono entusiaste, tanto dal pubblico quanto dalla critica. Una miniserie in sei episodi che dopo appena due settimane dalla sua uscita come la serie più bella dell’anno.

Merito da una parte della storia, in larga parte sconosciuta, dall’altra dell’interpretazione convincente del cast. Su tutti spicca il talentuoso Stephen Graham, che in A Thousand Blows presta il volto al temibile “Sugar” Goodson. Lodevole anche la recitazione di Erin Doherty, l’attrice inglese che nella serie The Crown ha interpretato la principessa Anna durante la terza e quarta stagione.