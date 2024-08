QuTS hero h5.2, il nuovo sistema operativo per NAS basato su ZFS

Nell’ambito dell’archiviazione e gestione dei dati, i sistemi operativi che alimentano i NAS (Network Attached Storage) rivestono un ruolo cruciale, in quanto concorrono a determinare le prestazioni, la sicurezza e l’efficienza delle soluzioni offerte. QNAP, leader nel settore, ha appena annunciato la disponibilità di QuTS hero h5.2, sistema operativo avanzato basato sull’utilizzo del file system ZFS che non soltanto introduce significativi miglioramenti nelle performance e nella gestione delle informazioni ma rappresenta anche un baluardo contro le minacce informatiche, offrendo strumenti avanzati per la protezione e la conformità normativa.

QNAP QuTS hero h5.2, le novità e perché è la scelta migliore per i NAS più evoluti

I NAS basati su QuTS hero rappresentano la scelta preferita dalle aziende che sono alla ricerca di soluzioni di archiviazione ZFS affidabili. Nello spiegare perché acquistare un NAS QuTS hero, ne abbiamo messo in evidenza in principali vantaggi.

Con QuTS hero h5.2, QNAP prosegue sulla stessa strada, presentando una serie di innovazioni in grado di assicurare alle aziende una maggiore efficienza IT e affidabilità del sistema. “QuTS hero diventa un alleato indispensabile nel panorama tecnologico in continua evoluzione“, afferma Tim Lin, Product Manager di QNAP.

Condivisione dati via SMB migliorata

Tra le novità della nuova versione del sistema operativo QNAP, la tecnologia di accelerazione del daemon SMB in modalità kernel che migliora ulteriormente le prestazioni nello scambio di dati utilizzando il protocollo SMB (Server Message Block). Le prestazioni fanno un ulteriore passo in avanti, in un’architettura storage all-flash configurata con SMB Multichannel.

Il “Multichannel” si riferisce alla funzionalità che consente l’uso simultaneo di più connessioni di rete, per migliorare la velocità di trasferimento dei dati. Questo significa che il sistema può sfruttare più percorsi di comunicazione per inviare e ricevere dati, aumentando così la banda disponibile.

Centro sicurezza più abile nel rilevare eventuali minacce

Il Security Center migliorato difende professionisti e aziende dai ransomware e da altre minacce monitorando continuamente e dinamicamente le attività sul NAS a livello di file system. Nel caso in cui fosse rilevata un’attività insolita, Security Center implementa rapidamente azioni proattive, come la protezione, il backup o il blocco degli accessi, per ridurre significativamente il rischio e l’impatto della perdita di dati causata dalla minaccia informatica.

Grazie all’implementazione del supporto SED con lo standard TCG-Ruby, i NAS QNAP basati su QuTS hero h5.2 migliorano la sicurezza fornendo la crittografia di intere unità. In questo modo le imprese e i data center possono garantire piena conformità a normative come GDPR, HIPAA e HITECH.

Backup e ripristino di impostazioni e applicazioni sul NAS QNAP

La funzione di backup e ripristino delle impostazioni di sistema del NAS offre adesso una maggiore flessibilità, consentendo di selezionare elementi specifici come le configurazioni di rete o i permessi da recuperare.

Il nuovo elenco delle applicazioni installate consente di ripristinare facilmente le applicazioni su un nuovo dispositivo o più dispositivi NAS. La lista delle applicazioni utilizzate può essere infatti caricati su myQNAPcloud, piattaforma online che funge da “ponte” e semplifica la gestione dei dispositivi di storage.

Con l’ultima release di QuTS hero, inoltre, l’accesso ai domini Active Directory (AD) da NAS QNAP è ancora più semplice: basta inserire il nome utente per accedere al sistema, eliminando la necessità di inserire il nome completo del dominio AD.

Infine, QuTS hero h5.2 migliora la velocità di avvio e spegnimento del NAS, ottenendo un miglioramento fino al 50%.

Per saperne di più su QuTS hero h5.2, suggeriamo di fare riferimento alla pagina dedicata sul sito QNAP.