Qwen3-Omni: l’AI che guarda, ascolta e risponde in tempo reale!

Immagina un assistente virtuale in grado di capire contemporaneamente quello che dici, ciò che mostri in un’immagine e il contenuto di un video, rispondendo immediatamente in maniera naturale, come se parlassi con una persona reale. Questo è Qwen3-Omni, il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa rilasciato il 22 settembre 2025 da Alibaba DAMO Academy, il centro di ricerca avanzata del gruppo Alibaba. Con Qwen3-Omni, la comprensione e la generazione di contenuti multimediali diventano più rapide e precise che mai.

Qwen3-Omni nasce dall’esigenza di strumenti AI capaci di elaborare dati complessi e multimodali. È progettato per applicazioni come assistenti virtuali avanzati, analisi multimediale automatica e supporto ad aziende e ricercatori nella gestione di contenuti testuali, audio, immagini e video in maniera integrata e in tempo reale.

Funzionalità principali di Qwen3-Omni

Il modello AI Qwen3-Omni integra diverse tecnologie all’avanguardia. La sua architettura MoE Thinker–Talker con pretraining AuT (Audio-Text pretraining: combina dati audio e testuali fin dalle prime fasi dell’addestramento) consente di elaborare informazioni complesse in tempo reale, minimizzando la latenza. Il modello supporta 119 lingue testuali e 19 lingue di input vocale, con output audio in 10 lingue. È in grado di generare risposte testuali e vocali con naturalezza, mantenendo performance di alto livello su benchmark audio, video e testuali.

Il modello Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner, open source, fornisce descrizioni audio dettagliate e a basso tasso di errore, colmando un vuoto importante tra i progetti a sorgente aperto.

Campi applicativi

Qwen3-Omni trova applicazione in contesti estremamente vari. Può trascrivere audio, tradurre tra lingue diverse, analizzare musica, rumori ambientali o effetti sonori.

Per quanto riguarda la visione, il modello è capace di riconoscere testi complessi, rilevare oggetti, rispondere a domande su immagini e video e risolvere problemi matematici presenti nelle immagini.

L’integrazione audio-video permette di comprendere scene complesse, interagire in modo conversazionale e generare didascalie sincronizzate. Grazie alla capacità di elaborare input multimodali, può anche agire come un vero agente digitale, eseguendo comandi tramite audio o video.

Come installare e utilizzare Qwen3-Omni

Per iniziare rapidamente, è possibile installare il modello tramite Hugging Face Transformers. Dopo aver installato le librerie necessarie, il modello e il processore possono essere caricati con poche righe di codice Python.

L’utente può quindi preparare input di tipo testo, audio, immagini e video e ottenere output sia testuali che vocali. Per chi necessita di inferenze veloci o elaborazioni batch di molti di dati importanti, il motore vLLM consente di utilizzare più GPU contemporaneamente, ottimizzando la velocità e la gestione della memoria. Chi preferisce un setup già pronto può utilizzare il container Docker fornito da Alibaba, che include tutte le librerie necessarie e supporta l’accesso GPU, permettendo di avviare rapidamente demo e test locali.

Preparazione dell’ambiente

Per prima cosa, è bene assicurarsi di avere installato Python 3.8 o superiore e di usare una GPU compatibile con CUDA. È quindi possibile lavorare direttamente sul sistema in uso o usare Docker per un ambiente preconfigurato.

Il comando seguente (modificare opportunamente almeno il valore della variabile LOCAL_WORKDIR ) permette di impostare un container Docker contenente il modello:

LOCAL_WORKDIR=/path/to/your/workspace

HOST_PORT=8901

CONTAINER_PORT=80

docker run --gpus all --name qwen3-omni \

-v $LOCAL_WORKDIR:/data/shared/Qwen3-Omni \

-p $HOST_PORT:$CONTAINER_PORT \

--shm-size=4gb \

-it qwenllm/qwen3-omni:3-cu124

In questo modo si ha subito a disposizione un container Docker già pronto con GPU accessibile e tutte le librerie installate.

Se invece si preferisse lavorare senza Docker, è necessario installare i pacchetti necessari con Python pip.

Caricare il modello Qwen3-Omni

A seconda delle esigenze, è possibile optare tra diverse versioni del modello:

Instruct : per input multimodali con output testo e audio.

: per input multimodali con output testo e audio. Thinking : per ragionamento profondo e output testuale.

: per ragionamento profondo e output testuale. Captioner: per generare didascalie dettagliate da audio.

Di seguito un estratto di codice per caricare il modello Instruct con Python:

from transformers import Qwen3OmniMoeForConditionalGeneration, Qwen3OmniMoeProcessor

from qwen_omni_utils import process_mm_info

MODEL_PATH = "Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct"

model = Qwen3OmniMoeForConditionalGeneration.from_pretrained(MODEL_PATH, dtype="auto", device_map="auto")

processor = Qwen3OmniMoeProcessor.from_pretrained(MODEL_PATH)

Preparare input audio o video ed elaborare input multimodali

Con Qwen3-Omni si possono utilizzare file locali o link diretti a contenuti video/audio. Il modello supporta video con audio integrato, audio puro e immagini: un esempio concreto.

Per trasformare video e audio in input interpretabili dal modello, è quindi sufficiente usare questa sintassi.

Come accennato in precedenza, è possibile ottenere sia testo che audio sintetizzato in risposta all’input multimodale. Esempio:

import soundfile as sf

text_ids, audio = model.generate(**inputs, speaker="Ethan", thinker_return_dict_in_generate=True, use_audio_in_video=USE_AUDIO_IN_VIDEO)

# Decodifica testo

text = processor.batch_decode(text_ids.sequences[:, inputs["input_ids"].shape[1]:], skip_special_tokens=True, clean_up_tokenization_spaces=False)

print("Risposta testuale:", text[0])

# Salva output audio

if audio is not None:

sf.write("output.wav", audio.reshape(-1).detach().cpu().numpy(), samplerate=24000)

print("Audio generato salvato in output.wav")

Note finali

Abbiamo cercato di semplificare al massimo i dettagli tecnici sul funzionamento del modello Qwen3-Omni. Suggeriamo di fare riferimento al repository GitHub ufficiale per accedere alla guida all’uso completa.