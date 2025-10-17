L’evoluzione delle piattaforme digitali si arricchisce di un nuovo capitolo con l’espansione internazionale di Reddit Answers, il sistema di ricerca conversazionale basato sull’Intelligenza Artificiale.

Dopo una prima fase di test limitata agli Stati Uniti e all’inglese, la funzionalità sbarca in cinque nuove lingue: francese, tedesco, spagnolo, portoghese e italiano, portando la sua tecnologia in Paesi non anglofoni. Questo ampliamento non è solo una questione di traduzione, ma segna un vero e proprio salto di scala per Reddit, che mira a ridefinire il modo in cui gli utenti cercano e trovano informazioni online.

Il cuore di questa innovazione risiede nella collaborazione con Google, partner tecnologico di primo piano. Grazie a questa sinergia, Reddit Answers è in grado di analizzare miliardi di discussioni pubblicate sulla piattaforma e restituire risposte sintetiche, corredate da link diretti alle conversazioni originali nei subreddit pertinenti. L’obiettivo è chiaro: offrire agli utenti non solo informazioni puntuali, ma anche la possibilità di esplorare in profondità le fonti e di immergersi nelle community specializzate che animano Reddit.

Reddit Answers amplia i suoi confini

Il percorso che ha portato a questa espansione ha preso il via nel dicembre 2024, quando la funzione era accessibile solo in inglese e a una cerchia ristretta di utenti americani. Da allora, la crescita è stata sorprendente: nell’agosto 2025, la ricerca conversazionale di Reddit contava 70 milioni di utenti settimanali, con ben 6 milioni utenti che si affidavano specificamente a Answers, segnando un incremento di cinque volte rispetto al trimestre precedente. Numeri che testimoniano non solo la popolarità della funzione, ma anche il cambiamento delle abitudini digitali, sempre più orientate verso strumenti in grado di combinare velocità, precisione e affidabilità.

Nel corso dell’ultima presentazione dei risultati finanziari, il CEO Steve Huffman ha illustrato la visione strategica di Reddit: creare un’esperienza di ricerca unificata che valorizzi il patrimonio di contenuti presenti sulla piattaforma. Secondo Huffman, la chiave del successo risiede nell’integrazione tra le competenze e le esperienze condivise dagli utenti e le potenzialità dell’AI. In questo modo, Reddit punta a posizionarsi come alternativa credibile ai motori di ricerca tradizionali, offrendo risposte che riflettono la varietà e la ricchezza delle discussioni autentiche.

L’espansione multilingue di Reddit Answers avviene in un contesto di crescente competizione. I giganti della tecnologia, così come startup innovative, stanno investendo nella ricerca conversazionale, sviluppando interfacce sempre più intuitive basate su domande e risposte. Realtà consolidate come Google e Brave propongono soluzioni simili, mentre nuovi player come Perplexity si stanno ritagliando uno spazio grazie a interfacce di chat avanzate e a una forte attenzione alla qualità delle risposte.