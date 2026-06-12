Xiaomi lancia MiMo Code: agente AI per task di codifica lunga durata

Xiaomi amplia la famiglia MiMo con un nuovo progetto dedicato allo sviluppo software autonomo: MiMo Code.

L’annuncio, avvenuto nella giornata di ieri, non presenta un semplice assistente per la scrittura di codice, ma un agente progettato per affrontare attività di lunga durata che richiedono centinaia o migliaia di passaggi consecutivi.

La sfida nasce da un limite noto dei sistemi attuali: mantenere coerenza, memoria operativa e capacità decisionale quando un compito si estende per ore o giorni. Con la crescita degli agenti AI orientati all’ingegneria del software, il settore sta spostando l’attenzione dai benchmark tradizionali verso scenari in cui pianificazione e gestione dello stato contano più della semplice generazione di codice.

MiMo Code: Architettura e funzionalità chiave

MiMo Code nasce come fork del progetto open source OpenCode, distribuito con licenza MIT, e opera direttamente dal terminale.

Può utilizzare il modello proprietario MiMo-V2.5, con finestra di contesto da un milione di token, oppure connettersi a modelli esterni tramite API compatibili. Tra le funzionalità più rilevanti figura il Max Mode: invece di procedere con un’unica strategia, l’agente genera simultaneamente fino a cinque piani di esecuzione alternativi, li confronta e sceglie l’approccio migliore prima di avviare il lavoro.

L’incremento prestazionale dichiarato nei benchmark interni varia dal 10% al 20%, a fronte di un consumo di token superiore. Sul fronte della memoria, il sistema adotta checkpoint periodici che salvano informazioni strutturate sul lavoro in corso, consentendo all’agente di ricostruire il proprio stato operativo quando il volume di dati supera la finestra di contesto attiva.

Un componente separato, il Goal Verifier, verifica autonomamente che tutte le condizioni richieste siano soddisfatte prima di dichiarare un task concluso, riducendo gli errori tipici degli agenti che valutano da soli il proprio completamento.

Apprendimento progressivo e benchmark dichiarati

Il progetto integra anche meccanismi di miglioramento nel tempo. Il modulo Dream analizza periodicamente la memoria accumulata producendone una versione più compatta; il modulo Distill esamina attività completate in passato per trasformare pattern ricorrenti in procedure riutilizzabili, agenti specializzati o workflow standardizzati.

Xiaomi sostiene che MiMo Code abbia superato Claude Code in diverse valutazioni offline e in test in doppio cieco su centinaia di sviluppatori, con vantaggi più marcati oltre le 200 fasi operative consecutive. Tra i test documentati figurano la realizzazione autonoma di un compilatore SysY in Rust attraverso 672 chiamate a strumenti in oltre quattro ore, e la generazione di un editor video desktop da più di 8.000 righe di codice in circa undici ore e mezza.

Una corsa che entra in una nuova fase

MiMo Code, testabile direttamente dal suo sito ufficiale, indica una direzione ormai chiara nell’evoluzione dell’AI applicata allo sviluppo software.

La competizione non riguarda più solo la qualità del codice prodotto in una singola risposta, ma la capacità di operare con coerenza per lunghi periodi, verificare autonomamente il proprio lavoro e accumulare esperienza nel tempo.