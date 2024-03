Reddit: nuovo formato delle ads a pagamento "copia" i post degli utenti

Il social network Reddit ha presentato un nuovo formato ads che potrebbe creare un po’ di disorientamento nell’utenza.

La grafica proposta dalla piattaforma agli inserzionisti, implementata giusto qualche ora fa, va a riprodurre in modo fedele i comuni post degli utenti. Come comunicato dal social, questa nuova forma di pubblicità è stata battezzata free-form ads (ovvero “annunci in formato libero“) ed è stato appositamente ideato per somigliare ai contenuti organici della community.

Le nuove ads consentiranno agli inserzionisti di sfruttare diversi contenuti per le proprie campagne, spaziando dal semplice testo alle immagini, fino ai video. Il tutto con un formato che ricorda i megathread (un’aggregazione di thread che trattano lo stesso argomento).

Secondo Reddit, la natura aperta di questi annunci consentirà agli inserzionisti di dare libero sfogo alla propria creatività, avviando conversazioni costruttive con gli utenti.

Quali sono i risultati delle nuove politiche pubblicitarie di Reddit?

Sempre nel contesto di Reddit e di pubblicità, la piattaforma ha presentato una nuova funzione per creare e gestire gli annunci. A detta del social network stesso, questo nuovo sistema di gestione dovrebbe aiutare le aziende a far conoscere nuovi prodotti e servizi al pubblico.

Detto ciò, come sta prendendo l’utenza questa politica “aggressiva” per quanto concerne la pubblicità su Reddit? A quanto pare molto bene. Dai primi test, infatti, la piattaforma ha parlato in un incremento dei click sugli annunci del 28%. Nonostante ciò, per poter determinare se questa novità abbia effettivamente dei risultati concreti, è necessario aspettare molto più tempo.

Come case history, Reddit ha presentato una recente campagna pubblicitaria di Cream Cheese. Il post utilizzato per la pubblicità chiedeva agli utenti in quali ricette veniva utilizzato il prodotto. In tal senso, sono stati più di 1.000 gli utenti che hanno lasciato un commento, con un ritorno d’immagine (e non solo) notevole per il marchio coinvolto.

Nel corso dello scorso mese lo stesso social network ha fatto parlare di sé per aver siglato un accordo con cui offrire il proprio database per alimentare l’Intelligenza Artificiale.