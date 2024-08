Reddit si prepara a test per la ricerca interna basata sull'IA

Gli utenti di Reddit, in un futuro non troppo lontano, potranno ottenere riepiloghi generati dall’Intelligenza Artificiale nei risultati di ricerca interni al sito.

A confermare tutto ciò è stato lo stesso CEO della piattaforma, ovvero Steve Huffman, che durante un meeting con gli investitori ha annunciato la nuova funzionalità. Per Huffman, l’IA sarà utile al fine di “Riassumere e consigliare contenuti“, favorendo la scoperta di nuove comunità da parte degli utenti. Secondo quanto affermato dal CEO, per raggiungere lo scopo Reddit adotterà sia tecnologia proprietaria che sistemi di terze parti, con i test veri e propri che inizieranno entro la fine dell’anno.

Questo tipo di mossa del social network non è per nulla sorprendente, visto che segue una recente partnership siglata con OpenAI. I large language models (LLM) dell’ormai celebre startup, dovrebbero dunque fungere da “fondamenta” per il nuovo sistema di ricerca interna.

Ricerca interna basata sull’IA e non solo: è un momento d’oro per Reddit

Durante il suddetto evento, Huffman ha speso anche parole per quanto riguarda la funzione di traduzione linguistica IA introdotta sulla piattaforma. Secondo quanto sostenuto dall’amministratore delegato, questa funzionalità ha spinto in alto il numero di iscritti, con particolare efficacia per quanto concerne gli utenti francesi.

Parlando con gli investitori, ovviamente, Huffman ha dedicato anche spazio al fatturato. Nello specifico, il secondo trimestre ha segnato 281, milioni di ricavi per Reddit, ben oltre i 253,8 stimati in precedenza. Anche gli iscritti sono aumentati a livello mondiale, raggiungendo 342,3 milioni di utenti attivi: una cifra straordinaria, calcolando che in un anno la piattaforma ha più che raddoppiato (+57%) il numero degli stessi.

Reddit ha fatto parlare di se molto di recente per la sua chiusura rispetto ai motori di ricerca. La piattaforma, attraverso un accordo specifico, ha consentito la scansione dei suoi contenuti solamente a Google.