Smartphone e tablet: dal 20 giugno cambia tutto

Dal 20 giugno 2025 in Europa entrerà in vigore il Regolamento Ecodesign relativo agli smartphone e ai tablet. Questa normativa, promossa dall’Unione Europea, introdurrà standard più rigorosi per la progettazione sostenibile di questi device elettronici di larghissimo consumo, puntando a migliorare resistenza, riparabilità e supporto software dei dispositivi mobili. Un passo decisivo per contrastare l’obsolescenza programmata e ridurre l’impatto ambientale dell’industria tecnologica.

Il regolamento si applicherà a tutti i dispositivi con display compresi tra 4 e 7 pollici per gli smartphone e tra 7 e 17,4 pollici per i tablet. I modelli con schermi pieghevoli o arrotolabili e i tablet con sistema operativo desktop saranno temporaneamente esclusi dal regolamento.

Cosa cambia con il Regolamento Ecodesign

Le nuove regole stabiliscono parametri stringenti che ridefiniranno gli standard qualitativi dei dispositivi mobili. Ecco le principali novità:

I dispositivi dovranno avere una maggiore resistenza ad acqua, polvere, cadute e graffi, rispondendo a test specifici di robustezza

Le batterie efficienti dovranno mantenere almeno l’80% della loro capacità originale dopo 800 cicli di ricarica completi

dovranno mantenere almeno l’80% della loro capacità originale dopo 800 cicli di ricarica completi I componenti essenziali, come display e batterie, dovranno essere disponibili per la riparazione per almeno 7 anni dopo la fine della commercializzazione del prodotto

I produttori non potranno limitare tramite software l’accesso alle riparazioni in centri indipendenti

Gli aggiornamenti software saranno garantiti per un minimo di 5 anni dalla cessazione della vendita del modello

Impatto sul mercato e prospettive future

Questa rivoluzione normativa mira a trasformare il mercato dell’elettronica di consumo, incentivando una maggiore durata dei dispositivi e una riduzione dei rifiuti elettronici. Tuttavia, l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti potrebbe influire negativamente sulle vendite, soprattutto nei segmenti economici. I produttori dovranno affrontare la sfida di conciliare sostenibilità e competitività, adottando modelli di business innovativi.

Il Regolamento Ecodesign si inserisce in un contesto più ampio di iniziative europee per la sostenibilità, come la recente introduzione di un’etichettatura energetica per gli smartphone.

Per i consumatori, queste misure rappresentano un vantaggio significativo: dispositivi più durevoli, riparabili e sicuri, con un impatto ambientale ridotto. Per le aziende, invece, sarà necessario ripensare processi produttivi e strategie di mercato, puntando su innovazione e sostenibilità per restare competitive in un panorama in evoluzione.