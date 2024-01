Ricerca e sviluppo: Amazon, Alphabet e Meta spendono ciascuna più dell'Italia

Le attività di ricerca e sviluppo (R&S) sono essenziali per far crescere il business di un’azienda, degli enti pubblici e dell’intero Paese. Quando si parla di R&S, si parla del motore dell’innovazione. Le attività di ricerca consentono infatti di scoprire nuove idee, tecnologie e metodologie. L’introduzione sul mercato di nuovi prodotti può portare a nuovi flussi di entrate e all’espansione della base clienti.

Le aziende e i Paesi che investono in R&S sono spesso più competitivi a livello globale. Sono quindi in grado di tenere il passo con le evoluzioni tecnologiche e di anticipare i cambiamenti nelle esigenze del mercato.

Trendline, realtà specializzata nello sviluppo di infografiche in grado di fotografare le evoluzioni tecnologiche e di business, ha riassunto gli ultimi dati comunicati dalle varie aziende per mettere a fuoco chi investe maggiormente sulle attività di ricerca e sviluppo. Il grafico pubblicato di seguito, tratto dalla pagina Big Tech’s Big R&D bill, mette in evidenza come Amazon sia l’azienda che investe di più, in assoluto su R&S: più di 73 miliardi di dollari l’anno. Tale somma equivale al 14% degli introiti della società.

Fonte dell’immagine: Trendline.

Quanto investono le aziende tecnologiche in ricerca e sviluppo rispetto ai Paesi mondiali

Esaminando il grafico condiviso da Trendline, emerge chiaramente che Meta e NVidia sono le società che reinvestono la maggior parte degli introiti annuali dell’intera azienda nelle attività R&S (circa il 30% del totale). Ma c’è un altro aspetto degno di nota: ciascuna delle prime realtà d’impresa che vengono citate, ossia Amazon, Alphabet e Meta investono più dell’Italia come Paese. Amazon addirittura oltre il doppio (fonte: Statista).

Sommando l’impegno economico delle prime cinque aziende citate nel report, quindi anche Apple e Microsoft, si arriva a circa 200 miliardi di dollari l’anno stanziati per le attività di ricerca e sviluppo. Un fiume di denaro che supera anche il valore fatto registrare del Giappone, azienda che storicamente ha sempre cercato di mettere in circolo risorse per migliorare la qualità della vita e i servizi offerti ai cittadini. Amazon da sola, inoltre, supera abbondantemente un Paese come la Francia.