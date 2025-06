La nuova versione del noto software per l’editing di immagini GIMP, ovvero la 3.1.2, porta con sé una serie di aggiornamenti significativi che ampliano le capacità creative del programma.

Tra le principali novità spiccano il supporto per i filtri non distruttivi applicabili anche ai canali, l’adattamento automatico al tema OS e una maggiore compatibilità con i file di Photoshop.

I filtri non distruttivi, introdotti inizialmente nella versione 3.0, sono stati ulteriormente potenziati, estendendo la loro applicabilità ai canali. Questo consente agli utenti di sperimentare modifiche avanzate senza compromettere i dati originali, migliorando la flessibilità e la qualità del flusso di lavoro.

Dal punto di vista estetico, l’esperienza utente è stata arricchita con un aggiornamento che permette al software di adattarsi automaticamente al tema del sistema operativo su piattaforme Windows e Linux. Questa funzione garantisce un’integrazione visiva più armoniosa, mentre gli utenti possono comunque personalizzare manualmente il tema secondo le proprie preferenze.

La nuova modalità di pittura “Sovrascrivi” è un’altra aggiunta significativa, pensata per gli artisti digitali: consente di applicare pennellate trasparenti senza visualizzare il colore sottostante. Attualmente, questa modalità è disponibile solo per lo strumento matita, ma sarà estesa ad altri strumenti nelle future versioni.

Un ulteriore miglioramento riguarda la gestione tipografica, con l’introduzione dell’opzione “Direzione del Contorno”. Questa funzionalità offre un controllo preciso sulla direzione del contorno dei caratteri, permettendo agli utenti di scegliere se estendere il contorno verso l’interno, l’esterno o in entrambe le direzioni.

Per i professionisti della stampa, il selettore colori CMYK stampa è stato migliorato, offrendo la possibilità di calcolare e visualizzare la quantità totale di inchiostro di un colore selezionato. Questo aggiornamento facilita l’ottimizzazione dell’uso dell’inchiostro e il rispetto dei limiti imposti dai sistemi di stampa, rendendo GIMP uno strumento ancora più utile per chi lavora nel contesto della tipografia.

La compatibilità con Photoshop rappresenta un ulteriore passo avanti per GIMP. La versione 3.1.2 supporta ora l’importazione di pattern (.pat) e preset per i filtri “Curva Tonale” e “Curva di Livello”, oltre a offrire un supporto iniziale per l’esportazione di documenti Photoshop (.psb). Questo rende il software una valida alternativa open source per chi utilizza file provenienti dall’ecosistema Adobe.

Infine, il supporto per nuovi formati di file come APNG e JPEG 2000 amplia ulteriormente la versatilità del programma. GIMP introduce anche la possibilità di esportare nel formato Krita, consolidando il suo ruolo come strumento di editing grafico completo e accessibile.