Rimuovere pubblicità invasive, paywall e altre bizzarie dalle pagine Web con 13ft

L’esposizione di messaggi pubblicitari è un po’ il sale dell’editoria online. Senza l’adv tante realtà online non potrebbero proseguire le loro attività e dovrebbero seriamente mettere in discussione il loro business. Capita spesso, tuttavia, che alcune pubblicità online diventino invasive, spesso per via di errori di configurazione. Il risultato è una sovraesposizione di inserzioni che non permettono neppure di leggere il testo sottostante.

In questi casi, uno dei consigli più efficaci consiste nel disattivare JavaScript nelle impostazioni avanzate del browser Web in uso. Questo semplice trucco, consente di rimuovere pubblicità invasive e, in molti casi, anche superare paywall gestiti unicamente sfruttando codice in esecuzione lato client.

Un’applicazione Web come 12ft.io nasce dalla frase “mostrami un muro alto 10 piedi e ti mostrerò una scala di 12 piedi“, per esprimere l’idea che, per ogni ostacolo, esista una soluzione più efficace adatta a scavalcarlo.

13ft è un’app ospitabile in locale che permette di rimuovere le pubblicità invasive

Su GitHub è spuntato il progetto 13ft, un’applicazione open source che può essere ospitata in locale. Si tratta di una soluzione utile per accedere ai contenuti Web diversamente illeggibili usando l’approccio più tradizionale.

Non rappresenta, ovviamente, un’esortazione per eludere le misure utilizzate dagli editori Web. Piuttosto vuole essere uno strumento per leggere senza difficoltà tutti quei contenuti che appaiono complessi da visualizzare per via della comparsa di inserzioni troppo invasive.

13 Feet Ladder funziona sfruttando una tecnica astuta: l’applicazione finge di essere GoogleBot, il web crawler di Google. I web crawler sono progettati per accedere a interi siti Web, così da poter indicizzare correttamente i contenuti per le ricerche online. La maggior parte dei siti, quindi, forniscono a GoogleBot il contenuto completo della pagina, incluso quello normalmente nascosto dietro un paywall.

Il meccanismo alla base di 13 Feet Ladder trae vantaggio da queste configurazioni, ottenendo le pagine indicate dagli utenti proprio come farebbe Google. Così facendo, è possibile visualizzare qualsiasi articolo senza limitazioni. La disattivazione del codice JavaScript, inoltre, permette di bloccare l’esposizione degli adv.

Anche 13 Feet Ladder non funziona ovunque, ad esempio allorquando i server Web non restituissero versioni integrali delle pagine per i bot come il crawler Google.

Come utilizzare 13 Feet Ladder con Docker

Esistono due metodi principali per utilizzare 13 Feet Ladder: tramite Docker o attraverso uno script Python standard.

Gli utenti che usano abitualmente Docker, possono semplicemente clonare il repository GitHub sulla propria macchina quindi avviare il server di 13 Feet Ladder con Docker Compose:

git clone https://github.com/wasi-master/13ft.git

cd 13ft

docker-compose up

In alternativa, è comunque possibile scaricare l’immagine del container di 13 Feet Ladder direttamente da DockerHub:

docker pull wasimaster/13ft

Avviare l’applicazione da script Python

Chi preferisse ricorrere a uno script Python, può clonare il repository GitHub del progetto (assicurandosi di aver Python correttamente installato sulla macchina) per poi eseguire alcuni semplici passaggi:

git clone https://github.com/wasi-master/13ft.git

cd 13ft

python -m pip install -r requirements.txt

python portable.py

Sostituire eventualmente python con py , python3 o py3 nel caso in cui lo script non dovesse andare in esecuzione.

In entrambi i casi, è necessario incollare nella barra degli indirizzi del browser l’URL locale restituito da 13 Feet Ladder. Nell’apposito campo, si deve infine specificare l’indirizzo della pagina dalla quale s’intende rimuovere la pubblicità. È eventualmente possibile aggiungere l’URL del sito Web alla fine dell’indirizzo del server.

È possibile provare il funzionamento di 13 Feet Ladder cliccando sull’indirizzo pubblicato in alto a destra nella colonna About del repository.