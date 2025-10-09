RISC-V conquista il 25% del mercato dei semiconduttori: l’architettura open-standard che sfida ARM

L'architettura RISC-V si ritaglia ben il 25% nel mercato del silicio. Come l'ISA open-standard sta sfidando ARM e guidando l’innovazione in Edge AI e semiconduttori.
Michele Nasi
Pubblicato il 9 ott 2025
RISC-V conquista il 25% del mercato dei semiconduttori: l’architettura open-standard che sfida ARM

RISC-V International si prepara ad annunciare un traguardo storico. Stando a una nota apparsa su LinkedIn, l’architettura RISC-V avrebbe già conquistato il 25% nel mercato del silicio, un risultato che supera di diversi anni le previsioni iniziali. Secondo quanto anticipato dal gruppo di analisi SHD, i dati ufficiali saranno presentati al RISC-V Summit North America, in programma a Santa Clara il 21 ottobre prossimo. A questo ritmo, i ricavi globali legati alla proprietà intellettuale (IP) RISC-V dovrebbero superare i 2 miliardi di dollari entro il 2031, con oltre 21 miliardi di chip spediti nello stesso periodo.

RISC-V: un modello aperto che accelera l’innovazione

RISC-V non è una tecnologia “open-source” in senso stretto, ma un open standard: chiunque può utilizzare l’ISA (Instruction Set Architecture) – cioè il linguaggio che definisce le istruzioni eseguibili da una CPU – senza pagare licenze o royalty. Questo modello ha permesso a università, startup e colossi tecnologici di collaborare liberamente allo sviluppo di nuovi processori, creando un ecosistema fertile e dinamico.

A differenza di Arm, che monetizza attraverso licenze e core pre-progettati offrendo supporto diretto ai clienti, RISC-V adotta una logica di trasparenza e partecipazione comunitaria, riducendo le barriere economiche all’ingresso e favorendo una diversificazione tecnologica senza precedenti.

Oltre i microcontrollori: il nuovo fronte dell’Edge AI

Fino a pochi anni fa, la diffusione di RISC-V si concentrava su microcontrollori (MCU) per dispositivi IoT e applicazioni automotive. Oggi la crescita è trainata dal suo impiego in sistemi di Edge AI, cioè infrastrutture di calcolo distribuite che elaborano i dati localmente, vicino alla fonte, anziché inviarli al cloud.

Questa tendenza sta trasformando il ruolo dell’ISA RISC-V nel panorama dell’intelligenza artificiale, rendendola una scelta strategica per ridurre latenza, costi energetici e dipendenza da piattaforme proprietarie.

L’interesse delle Big Tech e la nuova frontiera lato GPU

Il successo di RISC-V non è passato inosservato ai grandi nomi del settore. Google, AWS e NASA saranno tra i protagonisti del Summit di Santa Clara, ma è Meta a fare notizia: la società ha recentemente acquisito Rivos, una startup specializzata in GPU basate su RISC-V, con l’obiettivo di sviluppare acceleratori AI proprietari e liberarsi progressivamente dalle architetture chiuse come x86 e Arm.

Anche NVIDIA si è mossa per integrare il supporto RISC-V nella sua piattaforma CUDA, aprendo la strada a futuri ambienti di sviluppo eterogenei, dove CPU, GPU e acceleratori potranno condividere un linguaggio di base comune.

Parallelamente, progetti come il porting di Steam x86 su RISC-V dimostrano che l’ecosistema sta maturando rapidamente anche sul fronte consumer e gaming.

Un traguardo che ridisegna gli equilibri del silicio

Solo un anno fa, Omdia stimava che RISC-V avrebbe raggiunto il 25% del mercato globale dei semiconduttori non prima del 2030. Il netto balzo in avanti, in largo anticipo sulle tempistiche, evidenzia un cambiamento strutturale nel settore: sempre più aziende stanno cercando indipendenza tecnologica, riducendo la dipendenza da licenze costose e infrastrutture centralizzate.

Il modello aperto di RISC-V si sta rivelando un catalizzatore per l’innovazione sovrana, soprattutto in ambiti strategici come l’industria automobilistica, le telecomunicazioni e il calcolo scientifico. Se la tendenza proseguirà a questo ritmo, il prossimo decennio potrebbe consacrare RISC-V non solo come un’alternativa ad Arm, ma come il nuovo standard universale dell’elaborazione digitale.

Chi è e cosa fa RISC-V International

RISC-V International è l’organizzazione senza scopo di lucro che definisce, mantiene e promuove lo standard aperto RISC-V. Fondata nel 2015 come evoluzione del progetto accademico dell’Università di Berkeley, coordina una vasta comunità globale di aziende, università e centri di ricerca, garantendo la conformità tecnica delle implementazioni e favorendo lo sviluppo collaborativo di nuove estensioni per applicazioni che spaziano dall’IoT all’Edge AI e ai supercomputer.

Grazie al modello open-standard, RISC-V International permette a chiunque di progettare processori senza licenze o royalty, riducendo la dipendenza dalle architetture proprietarie come ARM o x86 e accelerando l’innovazione nel settore dei semiconduttori.

Tra gli oltre 3.000 membri figurano giganti come Google, NVIDIA, Meta e Western Digital, a testimonianza dell’impatto crescente dell’ISA RISC-V nell’industria globale.

Ti consigliamo anche

Il transistor ha 75 anni: ecco come ha acceso la terza rivoluzione industriale
Processori

Il transistor ha 75 anni: ecco come ha acceso la terza rivoluzione industriale
Microsoft ormai lo dice ufficialmente: vuole prodursi da sola tutti chip per l'AI
Processori

Microsoft ormai lo dice ufficialmente: vuole prodursi da sola tutti chip per l'AI
Perché la vittoria legale di Qualcomm contro Arm può cambiare l’industria dei chip
Processori

Perché la vittoria legale di Qualcomm contro Arm può cambiare l’industria dei chip
Quanto è veloce il nuovo chip Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
Processori

Quanto è veloce il nuovo chip Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme
Link copiato negli appunti