Risparmia con HostGator: hosting WordPress preinstallato e dominio gratis

Possedere un sito web è fondamentale per chi vuole sviluppare un’attività online o farsi conoscere. Tra le opzioni di hosting più vantaggiose, HostGator spicca per la sua offerta: un hosting WordPress preinstallato con uno sconto del 62% e un dominio gratuito per il primo anno.

I vantaggi dell’hosting WordPress con HostGator

La prima caratteristica che rende HostGator un’opzione attraente è la semplicità. Con uno sconto importante, non devi preoccuparti di installare nulla.

Basta selezionare il dominio (gratuito per 12 mesi) e seguire la procedura guidata. Inoltre, il pannello di controllo semplificato ti consente di concentrarti sui contenuti, garantendo un’esperienza utente senza complicazioni.

Il secondo grande vantaggio riguarda la sicurezza. HostGator protegge il tuo sito da virus e malware, offrendo anche backup automatici periodici. Se possiedi già un sito WordPress e vuoi migrare su HostGator, la transizione sarà facile e, soprattutto, gratuita.

Il servizio offre larghezza di banda illimitata e include un bonus di 500 dollari in crediti Google Ads per promuovere il tuo sito.

Il piano Hatchling, al prezzo scontato di 3,75 dollari al mese, include un sito WordPress, backup da 1 GB, certificato SSL gratuito e dominio gratuito per un anno.

Il piano Baby, a 4,50 dollari al mese (sconto del 70%), offre due siti WordPress, backup da 2 GB, certificato SSL gratuito e dominio gratuito.

Per le aziende, HostGator presenta un piano Business a 6,25 dollari al mese (scontato del 69%), che include tre siti WordPress, backup da 3 GB, certificato SSL gratuito e dominio gratuito.

