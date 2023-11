Risparmia il 60% con Keliweb WordPress Start, l'hosting ideale per principianti

Sono state lanciate le ultime offerte di Keliweb per novembre, con focus particolare sui CMS (abbreviazione di Content Management System, ovvero sistemi utilizzati per gestire siti Web, blog e negozi di e-commerce).

Uno dei quattro servizi di hosting di siti Web che è stato ottimizzato per il CMS più comunemente utilizzato dagli utenti è il piano WordPress Start, anch’esso incluso in questo pacchetto di offerte di hosting a cui è troppo vantaggioso rinunciare.

Il primo anno di abbonamento può essere sottoscritto con uno sconto del 60%, purché si tratti di una nuova attivazione.

Hosting ottimizzato: la scelta giusta per il tuo sito web

Avviare un’impresa online come un sito o un blog, presuppone l’idea di un primo budget iniziale. Per coloro che cercano di stabilire la propria presenza online, WordPress Start è la soluzione ideale. Consente un avvio graduale, senza sacrificare la qualità o l’efficienza.

Da tempo WordPress Start viene considerata un’opzione economica; rimane comunque una soluzione interessante grazie al suo servizio di hosting semidedicato.

Ciò significa che, oltre alle risorse condivise, offre anche quelle dedicate ed è ottimizzato per WordPress, rendendolo ideale per le vendite online tramite WooCommerce. Inoltre, è presente anche il servizio Backup Plus.

Indipendentemente dal tipo di progetto web che stai intraprendendo, che si tratti di un sito Web, di un blog o di una piattaforma di e-commerce, WordPress Start mette a disposizione tutti gli strumenti essenziali per iniziare il tuo viaggio online.

Man mano che le tue esigenze evolvono, puoi passare gradualmente a soluzioni più avanzate per continuare con i tuoi progressi.

Non perdere l’esclusiva occasione di approfittare dell’offerta Keliweb per il piano WordPress Start, il quale offre un hosting eccezionale per lanciare il tuo progetto online, con uno sconto del 60% per il primo anno.

È adatto a chiunque, dai blogger principianti ai proprietari di piccole imprese e anche a coloro che desiderano creare il loro primo sito di e-commerce.

Avrai accesso a tutti gli strumenti e le risorse necessari tramite WordPress Start, che ti garantiscono un’esperienza di hosting potente e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.