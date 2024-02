Roblox: ecco il nuovo traduttore IA di chat in tempo reale

La piattaforma di Roblox, dedicata alla progettazione di videogiochi, ha integrato un nuovo modello di Intelligenza Artificiale per la traduzione alquanto innovativo.

Si tratta di un sistema in grado di tradurre le chat in tempo reale, capace di essere così reattivo che agli utenti potrebbe risultare difficile notare che avviene effettivamente una traduzione. Il nuovo traduttore è in grado di funzionare con 16 lingue e potrebbe rappresentare un’innovazione che va ben oltre il semplice contesto videoludico.

Intervistato da The Verge, il CTO di Roblox, Dan Sturman, ha affermato che questo sistema è stato studiato per far sentire a proprio agio gli utenti, permettendo di dialogare con l’intera community senza particolari vincoli legati al linguaggio automatico.

Una volta che il messaggio viene tradotto nella chat, all’utente viene comunque mostrata un’icona apposita per poter “verificare con mano” la fonte del testo proposto.

Traduttore IA di chat in tempo reale? Per Roblox in futuro sarà disponibile anche per chat vocali

Secondo Sturman “Sappiamo che il coinvolgimento aumenta quando gli utenti parlano o interagiscono con gli altri nella loro stessa lingua“, aggiungendo poi “Abbiamo preso questo concetto e rimosso la barriera linguistica con la traduzione automatica“.

Il traduttore automatico di Roblox sfrutta un modello LLM, alimentato sia da dati forniti internamente dalla società che da fonti pubbliche. Il Large Language Model è stato collocato in un’architettura MoE (Mixture of Experts), con sezioni dedicate a una specifica lingua. Di fatto, non parliamo di sistemi diversi per ogni linguaggio, ma di una piattaforma in grado di lavorare sui idiomi, ottimizzando dunque risorse e prestazioni.

Il funzionamento dello strumento è sottoposto a controlli di sicurezza e sembra tenere in alta considerazione i feedback degli utenti. Lo stesso Sturman, poi, ha poi previsto come “In futuro, potremmo utilizzare l’Intelligenza Artificiale per tradurre parole non conformi (ovvero vietate ndr.) in parole conformi o inserire il traduttore nelle chat vocali“.

Roblox è una piattaforma molto apprezzata dai videogiocatori e, anche per questo motivo, ha dovuto in passato affrontare anche alcuni problemi nel contesto della cybersecurity.