Robotaxi Tesla: Elon Musk fissa una nuova data per la presentazione

La presentazione dei tanto attesi robotaxi Tesla, prevista per l’8 agosto e poi rinviata, ha finalmente una nuova (e si spera definitiva) data.

Secondo quanto affermato da Elon Musk, l’evento dovrebbe avvenire il 10 ottobre con l’imprenditore di origini sudafricane che ha preannunciato come verranno mostrate anche “Un paio di altre cose“.

Stando a quanto trapelato da un rapporto di Bloomberg, i ripetuti ritardi nella presentazione dell’avveniristico veicolo sono causati dal desiderio di riprogettare alcuni elementi del prototipo. L’ultimo di questi interventi, secondo Musk, sarebbe costituito da un’importante modifica per quanto concerne il design nella parte anteriore della vettura.

Il robotaxi di Tesla dovrebbe funzionare a guida autonoma e rappresenta una priorità per l’azienda. Nonostante ciò, i ripetuti ritardi nella presentazione hanno spinto in molti a non credere nella reale concretezza del progetto.

Elon Musk e il progetto dei robotaxi Tesla per concretizzare il sogno dei veicoli a guida autonoma

Giusto nella giornata di ieri Tesla ha riferito di aver ottenuto profitti per 1,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2024. Questo numero è in calo del 45% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Nonostante i ricavi totali siano aumentati del 2% a livello annuale, per l’azienda di Musk il settore automobilistico ha fatto registrare uno stop, con un calo del 7%.

Un momento difficile con Tesla, ma che non sembra scoraggiare Musk che, tra i suoi progetti, ha anche un altro sogno ambizioso come quello dei robot umanoidi, con il modello noto come Optimus. Nonostante ciò, i veicoli con guida autonoma restano una priorità assoluta per l’eccentrico imprenditore che, proprio nei robotaxi Tesla, vede la rappresentazione più vivida di questo sogno.

Musk ha parlato di rendere il veicolo gestibile tramite l’app di Tesla, in modo simile a come operano Uber e Lyft. Ha anche affermato che i proprietari di Tesla saranno in grado di mettere le proprie auto su una sorta di rete condivisa una volta che la società avrà reso il suo software di guida completamente autonoma sufficientemente avanzato.

Nonostante ciò, le tempistiche per vedere i primi robotaxi in circolazione potrebbero non essere così lunghe. Secondo Musk, i primi modelli potrebbero essere in circolazione entro la fine di quest’anno ma, una previsione più realistica, vedrebbe i primi veicoli testati su strada entro la fine del 2025.